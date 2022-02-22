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В ДНР назвали решение России о признании республики жизненно необходимым

В ДНР назвали решение России о признании республики жизненно необходимым - РИА Новости, 22.02.2022

В ДНР назвали решение России о признании республики жизненно необходимым

Признании Донецкой народной республики и установление прямого сотрудничества с Россией является жизненно необходимым решением, заявил во вторник председатель... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:34

2022-02-22T09:34

2022-02-22T09:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Признании Донецкой народной республики и установление прямого сотрудничества с Россией является жизненно необходимым решением, заявил во вторник председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка.Ранее в пресс-службе Народного совета сообщили, что во вторник парламент рассмотрит вопрос ратификации договора о дружбе и сотрудничестве с Россией."Это первый и ключевой документ в новой истории нашей страны. В ситуации, когда Украина не просто отказалась от выполнения своих обязательств по минским соглашениям, но и пошла на серьёзную эскалацию конфликта, признание Донецкой народной республики и установление прямого сотрудничества с Российской Федерацией на самом высоком государственном уровне является не просто важным, а жизненно необходимым решением", - приводит слова Бидёвки пресс-служба Народного совета.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика