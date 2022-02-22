https://ria.ru/20220222/priznanie-1774249267.html

Признание ЛНР Россией дало уверенность в мирном будущем, заявил Пасечник

Признание ЛНР Россией дало уверенность в мирном будущем, заявил Пасечник - РИА Новости, 22.02.2022

Признание ЛНР Россией дало уверенность в мирном будущем, заявил Пасечник

Признание ЛНР Россией дало уверенность в мирном будущем региона, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:29

2022-02-22T09:29

2022-02-22T09:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Признание ЛНР Россией дало уверенность в мирном будущем региона, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Уверен, вместе у нас получится возродить и приумножить былую славу региона, обеспечить нашим жителям стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Самое главное – у нас появилась надежная уверенность на мирное, процветающее будущее", - говорится в его опубликованном заявлении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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