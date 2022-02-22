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Казахстан не рассматривает вопрос о признании ДНР и ЛНР, заявил глава МИД
Казахстан не рассматривает вопрос о признании ДНР и ЛНР, заявил глава МИД - РИА Новости, 22.02.2022
Казахстан не рассматривает вопрос о признании ДНР и ЛНР, заявил глава МИД
Вопрос о признании Казахстаном независимости Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) не стоит, официальная позиция страны по... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T07:50
2022-02-22T07:50
мухтар тлеуберди
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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НУР-СУЛТАН, 22 фев - РИА Новости. Вопрос о признании Казахстаном независимости Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) не стоит, официальная позиция страны по данному вопросу будет принята в ходе заседания совета безопасности во вторник, заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди."Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, в ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН", - сказал Тлеуберди журналистам в кулуарах правительства во вторник.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/uregulirovanie-1774235815.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
донецкая народная республика
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луганская народная республика
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мухтар тлеуберди, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, оон, казахстан, нур-султан
07:50 22.02.2022
 
Казахстан не рассматривает вопрос о признании ДНР и ЛНР, заявил глава МИД

Глава МИД Казахстана Тлеуберди: страна не рассматривает вопрос о признании ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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НУР-СУЛТАН, 22 фев - РИА Новости. Вопрос о признании Казахстаном независимости Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) не стоит, официальная позиция страны по данному вопросу будет принята в ходе заседания совета безопасности во вторник, заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, в ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН", - сказал Тлеуберди журналистам в кулуарах правительства во вторник.
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на совместной с министром иностранных дел Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
07:31
МИД Казахстан выразил надежду на дипурегулирование ситуации на Украине
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
Мухтар ТлеубердиВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаООНКазахстанНур-Султан
 
 
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