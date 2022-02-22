https://ria.ru/20220222/priznanie-1774237476.html

Казахстан не рассматривает вопрос о признании ДНР и ЛНР, заявил глава МИД

Казахстан не рассматривает вопрос о признании ДНР и ЛНР, заявил глава МИД - РИА Новости, 22.02.2022

Казахстан не рассматривает вопрос о признании ДНР и ЛНР, заявил глава МИД

Вопрос о признании Казахстаном независимости Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) не стоит, официальная позиция страны по... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T07:50

2022-02-22T07:50

2022-02-22T07:50

мухтар тлеуберди

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774107353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8b6fdedf6fb0c2a02f1a15c3613509.jpg

НУР-СУЛТАН, 22 фев - РИА Новости. Вопрос о признании Казахстаном независимости Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) не стоит, официальная позиция страны по данному вопросу будет принята в ходе заседания совета безопасности во вторник, заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди."Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, в ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН", - сказал Тлеуберди журналистам в кулуарах правительства во вторник.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/uregulirovanie-1774235815.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

казахстан

нур-султан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

мухтар тлеуберди, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, оон, казахстан, нур-султан