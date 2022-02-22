Казахстан не рассматривает вопрос о признании ДНР и ЛНР, заявил глава МИД
Глава МИД Казахстана Тлеуберди: страна не рассматривает вопрос о признании ДНР и ЛНР
Донецк. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 22 фев - РИА Новости. Вопрос о признании Казахстаном независимости Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) не стоит, официальная позиция страны по данному вопросу будет принята в ходе заседания совета безопасности во вторник, заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, в ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН", - сказал Тлеуберди журналистам в кулуарах правительства во вторник.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Никита Стома