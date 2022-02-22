Украина в ООН потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР
Постпред при ООН Кислица: Украина требует от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Архивное фото
ООН, 22 фев – РИА Новости. Украина требует от России отменить решение о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Опубликовано: Никита Стома