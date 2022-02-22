https://ria.ru/20220222/priznanie-1774232284.html

Украина в ООН потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР

Украина в ООН потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Украина в ООН потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР

Украина требует от России отменить решение о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T06:40

2022-02-22T06:40

2022-02-22T06:40

признание днр и лнр в россии

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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ООН, 22 фев – РИА Новости. Украина требует от России отменить решение о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица."Мы требуем от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР, а также вернуться за стол переговоров. Мы осуждаем приказ о размещении дополнительных оккупационных российских сил на территории Украины", - сказал Кислица на заседании Совета безопасности, посвященном украинской проблематике.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

признание днр и лнр в россии, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, сергей кислица, оон, украина