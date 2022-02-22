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Украина в ООН потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР
Украина в ООН потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Украина в ООН потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР
Украина требует от России отменить решение о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:40
2022-02-22T06:40
признание днр и лнр в россии
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Украина требует от России отменить решение о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица."Мы требуем от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР, а также вернуться за стол переговоров. Мы осуждаем приказ о размещении дополнительных оккупационных российских сил на территории Украины", - сказал Кислица на заседании Совета безопасности, посвященном украинской проблематике.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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признание днр и лнр в россии, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, сергей кислица, оон, украина
06:40 22.02.2022
 
Украина в ООН потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР

Постпред при ООН Кислица: Украина требует от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Архивное фото
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Украина требует от России отменить решение о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
"Мы требуем от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР, а также вернуться за стол переговоров. Мы осуждаем приказ о размещении дополнительных оккупационных российских сил на территории Украины", - сказал Кислица на заседании Совета безопасности, посвященном украинской проблематике.
Женщина продает цветы в подземном переходе в центре Киева - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:19
"Испытали дикий стресс". Потери Украины и без войны — колоссальные
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
Признание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСергей КислицаООНУкраина
 
 
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