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Премьер Испании назвал признание Донбасса "нарушением международного права"

Премьер Испании назвал признание Донбасса "нарушением международного права" - РИА Новости, 22.02.2022

Премьер Испании назвал признание Донбасса "нарушением международного права"

Испанские власти в Twitter осудили решение российского президента Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T02:48

2022-02-22T02:48

2022-02-22T06:49

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

испания

педро санчес

хосе мануэль альбарес

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МАДРИД, 22 фев – РИА Новости. Испанские власти в Twitter осудили решение российского президента Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.Аналогичное заявление сделал глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес."Российское признание сепаратистских территорий на востоке Украины - это вопиющее нарушение территориальной целостности Украины, минских соглашений и международного законодательства. Мы будем реагировать в тесной координации с нашими партнерами", - написал он в Twitter.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

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Никита Стома

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Никита Стома

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