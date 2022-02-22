Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774218009.html
Премьер Испании назвал признание Донбасса "нарушением международного права"
Премьер Испании назвал признание Донбасса "нарушением международного права" - РИА Новости, 22.02.2022
Премьер Испании назвал признание Донбасса "нарушением международного права"
Испанские власти в Twitter осудили решение российского президента Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:48
2022-02-22T06:49
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
испания
педро санчес
хосе мануэль альбарес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774108380_0:0:3213:1807_1920x0_80_0_0_ea8af8269ea3fae0471a42812bcefd7f.jpg
МАДРИД, 22 фев – РИА Новости. Испанские власти в Twitter осудили решение российского президента Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.Аналогичное заявление сделал глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес."Российское признание сепаратистских территорий на востоке Украины - это вопиющее нарушение территориальной целостности Украины, минских соглашений и международного законодательства. Мы будем реагировать в тесной координации с нашими партнерами", - написал он в Twitter.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
испания
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774108380_13:0:2742:2047_1920x0_80_0_0_3b309417b2ac1c3ad5f8584a5459c958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, испания, педро санчес, хосе мануэль альбарес, мадрид, признание днр и лнр в россии
02:48 22.02.2022 (обновлено: 06:49 22.02.2022)
 
Премьер Испании назвал признание Донбасса "нарушением международного права"

Премьер Испании Санчес: признание Россией ДНР и ЛНР — это нарушение международного права

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 22 фев – РИА Новости. Испанские власти в Twitter осудили решение российского президента Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.
"Правительство Испании осуждает одностороннее признание Россией сепаратистских территорий востока Украины. Это нарушение минских соглашений и международного права. Мы ответим скоординировано вместе с нашими партнерами", - написал в Twitter премьер Испании Педро Санчес. Россия же неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Аналогичное заявление сделал глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.
"Российское признание сепаратистских территорий на востоке Украины - это вопиющее нарушение территориальной целостности Украины, минских соглашений и международного законодательства. Мы будем реагировать в тесной координации с нашими партнерами", - написал он в Twitter.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияИспанияПедро СанчесХосе Мануэль АльбаресМадридПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала