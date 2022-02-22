02:48 22.02.2022 (обновлено: 06:49 22.02.2022)
Премьер Испании назвал признание Донбасса "нарушением международного права"
Премьер Испании Санчес: признание Россией ДНР и ЛНР — это нарушение международного права
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка. Архивное фото
МАДРИД, 22 фев – РИА Новости. Испанские власти в Twitter осудили решение российского президента Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.
"Правительство Испании осуждает одностороннее признание Россией сепаратистских территорий востока Украины. Это нарушение минских соглашений и международного права. Мы ответим скоординировано вместе с нашими партнерами", - написал в Twitter премьер Испании Педро Санчес. Россия же неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Аналогичное заявление сделал глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Никита Стома