https://ria.ru/20220222/pribaltika-1774463416.html

Байден заявил, что США перенаправят военных в страны Балтии

Байден заявил, что США перенаправят военных в страны Балтии - РИА Новости, 22.02.2022

Байден заявил, что США перенаправят военных в страны Балтии

Президент США Джо Байден объявил о переброске дополнительных американских сил, уже находящихся в Европе, в страны Балтии на фоне напряженности вокруг Украины. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T22:30

2022-02-22T22:30

2022-02-22T22:53

в мире

сша

джо байден

украина

россия

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о переброске дополнительных американских сил, уже находящихся в Европе, в страны Балтии на фоне напряженности вокруг Украины."Я санкционировал переброску дополнительных сил и оборудования США, дислоцированных в Европе, на усиление наших балтийских союзников - Эстонии, Латвии и Литвы", - сказал он, выступая с речью по поводу украинского кризиса.Байден добавил, что решение носит сугубо оборонительный характер.

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

сша

украина

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, джо байден, украина, россия