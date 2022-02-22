https://ria.ru/20220222/pribaltika-1774463416.html
Байден заявил, что США перенаправят военных в страны Балтии
Байден заявил, что США перенаправят военных в страны Балтии - РИА Новости, 22.02.2022
Байден заявил, что США перенаправят военных в страны Балтии
Президент США Джо Байден объявил о переброске дополнительных американских сил, уже находящихся в Европе, в страны Балтии на фоне напряженности вокруг Украины. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T22:30
2022-02-22T22:30
2022-02-22T22:53
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о переброске дополнительных американских сил, уже находящихся в Европе, в страны Балтии на фоне напряженности вокруг Украины."Я санкционировал переброску дополнительных сил и оборудования США, дислоцированных в Европе, на усиление наших балтийских союзников - Эстонии, Латвии и Литвы", - сказал он, выступая с речью по поводу украинского кризиса.Байден добавил, что решение носит сугубо оборонительный характер.
https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, украина, россия
22:30 22.02.2022 (обновлено: 22:53 22.02.2022)
Байден заявил, что США перенаправят военных в страны Балтии
Президент Байден заявил, что США перенаправят военных в страны Балтии