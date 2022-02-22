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Байден заявил, что США перенаправят военных в страны Балтии
Байден заявил, что США перенаправят военных в страны Балтии - РИА Новости, 22.02.2022
Байден заявил, что США перенаправят военных в страны Балтии
Президент США Джо Байден объявил о переброске дополнительных американских сил, уже находящихся в Европе, в страны Балтии на фоне напряженности вокруг Украины. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T22:30
2022-02-22T22:53
в мире
сша
джо байден
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о переброске дополнительных американских сил, уже находящихся в Европе, в страны Балтии на фоне напряженности вокруг Украины."Я санкционировал переброску дополнительных сил и оборудования США, дислоцированных в Европе, на усиление наших балтийских союзников - Эстонии, Латвии и Литвы", - сказал он, выступая с речью по поводу украинского кризиса.Байден добавил, что решение носит сугубо оборонительный характер.
https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html
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Ольга Филиппова
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в мире, сша, джо байден, украина, россия
22:30 22.02.2022 (обновлено: 22:53 22.02.2022)
 
Байден заявил, что США перенаправят военных в страны Балтии

Президент Байден заявил, что США перенаправят военных в страны Балтии

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о переброске дополнительных американских сил, уже находящихся в Европе, в страны Балтии на фоне напряженности вокруг Украины.
"Я санкционировал переброску дополнительных сил и оборудования США, дислоцированных в Европе, на усиление наших балтийских союзников - Эстонии, Латвии и Литвы", - сказал он, выступая с речью по поводу украинского кризиса.
Байден добавил, что решение носит сугубо оборонительный характер.
Подготовка к встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в отеле Президент в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 18:46
Путин объяснил, из-за чего может начаться война России и НАТО
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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