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https://ria.ru/20220222/potok-1774417546.html
Глава МИД Германии объявила о заморозке "Северного потока — 2"
Глава МИД Германии объявила о заморозке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.02.2022
Глава МИД Германии объявила о заморозке "Северного потока — 2"
Правительство ФРГ заморозило проект "Северный поток — 2", Россия должна почувствовать последствия за свои действия, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:04
2022-02-22T18:26
в мире
санкции
анналена бербок
россия
мид германии
северный поток — 2
минэкономики фрг
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ заморозило проект "Северный поток — 2", Россия должна почувствовать последствия за свои действия, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мы в последние недели вместе с нашими международными партнерами подготовили пакет санкций, которые мы оформляем сейчас - это включает индивидуальные санкции, финансовые санкции, экономические санкции. Вдобавок к этому немецкое правительство также прямо сейчас заморозило "Северный поток — 2". Мы всегда говорили, что "Северный поток — 2" также является частью мер", - сказала Бербок перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Париже."Россия нарушила все, что они обещали - что вернутся за стол переговоров. И теперь им нужно почувствовать последствия, в том числе в отношении "Северного потока — 2", - добавила министр.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что поручил Минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока — 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода. Ранее Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток — 2" для обеспечения энергопотребностей Германии.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Судьба трубопровода "Северный поток 2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывают к включению "Северного потока 2" в список антироссийских санкций, канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220222/sertifikatsiya-1774419423.html
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774362434.html
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в мире, санкции, анналена бербок, россия, мид германии, северный поток — 2, минэкономики фрг, санкции в отношении россии, германия, донбасс, украина
18:04 22.02.2022 (обновлено: 18:26 22.02.2022)
 
Глава МИД Германии объявила о заморозке "Северного потока — 2"

Глава МИД Германии Бербок объявила о заморозке "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСоединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток Северного потока ‑2, идущих от берега Германии и из вод Дании - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ заморозило проект "Северный поток — 2", Россия должна почувствовать последствия за свои действия, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Мы в последние недели вместе с нашими международными партнерами подготовили пакет санкций, которые мы оформляем сейчас - это включает индивидуальные санкции, финансовые санкции, экономические санкции. Вдобавок к этому немецкое правительство также прямо сейчас заморозило "Северный поток — 2". Мы всегда говорили, что "Северный поток — 2" также является частью мер", - сказала Бербок перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Париже.
Сварка последней трубы Северного потока — 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 18:11
Регулятор ФРГ подтвердил приостановку сертификации "Северного потока — 2"
"Россия нарушила все, что они обещали - что вернутся за стол переговоров. И теперь им нужно почувствовать последствия, в том числе в отношении "Северного потока — 2", - добавила министр.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что поручил Минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока — 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода. Ранее Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток — 2" для обеспечения энергопотребностей Германии.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 15:19
Рада призвала отключить Россию от SWIFT и заморозить "Северный поток — 2"
Судьба трубопровода "Северный поток 2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывают к включению "Северного потока 2" в список антироссийских санкций, канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 17:58
В Кремле прокомментировали заявление Шольца о "Северном потоке — 2"
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреСанкцииАнналена БербокРоссияМИД ГерманииСеверный поток — 2Минэкономики ФРГСанкции в отношении РоссииГерманияДонбассУкраина
 
 
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