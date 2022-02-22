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https://ria.ru/20220222/potok-1774415210.html
В Кремле прокомментировали заявление Шольца о "Северном потоке — 2"
В Кремле прокомментировали заявление Шольца о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 22.02.2022
В Кремле прокомментировали заявление Шольца о "Северном потоке — 2"
Россия с сожалением оценивает заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке сертификации проекта "Северный поток 2", это сугубо коммерческий проект, заявил РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:58
2022-02-22T18:28
россия
в мире
северный поток — 2
европа
олаф шольц
дмитрий песков
экономика
германия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия с сожалением оценивает заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке сертификации проекта "Северный поток 2", это сугубо коммерческий проект, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник."С сожалением, потому что мы же постоянно говорили о том, что этот проект не имеет никакого отношения к политике и не должен иметь. Это сугубо экономический, коммерческий проект, который помимо просто взаимной выгоды ещё призван стать таким стабилизирующим элементом для газового рынка в Европе. И в нем заинтересованы как поставщики, то бишь мы, так и получатели нашего газа, в первую очередь Германия, а также все остальные европейские страны", - сказал Песков."То, что такие проекты тормозятся, - будем надеяться, временно, в силу разных политических причин - с нашей точки зрения это неверно", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что в данном проекте заинтересована как российская сторона как поставщик газа, так и его получатели, в первую очередь Германия.Канцлер Германии Олаф Шольц заявил ранее во вторник, что поручил минэкономики страны сделать необходимый административный шаг для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774362434.html
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россия, в мире, северный поток — 2, европа, олаф шольц, дмитрий песков, экономика, германия, санкции, санкции в отношении россии
17:58 22.02.2022 (обновлено: 18:28 22.02.2022)
 
В Кремле прокомментировали заявление Шольца о "Северном потоке — 2"

Пресс-секретарь Песков: в Кремле сожалеют из-за заявления Шольца о "Северном потоке — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия с сожалением оценивает заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке сертификации проекта "Северный поток 2", это сугубо коммерческий проект, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.
"С сожалением, потому что мы же постоянно говорили о том, что этот проект не имеет никакого отношения к политике и не должен иметь. Это сугубо экономический, коммерческий проект, который помимо просто взаимной выгоды ещё призван стать таким стабилизирующим элементом для газового рынка в Европе. И в нем заинтересованы как поставщики, то бишь мы, так и получатели нашего газа, в первую очередь Германия, а также все остальные европейские страны", - сказал Песков.
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"То, что такие проекты тормозятся, - будем надеяться, временно, в силу разных политических причин - с нашей точки зрения это неверно", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в данном проекте заинтересована как российская сторона как поставщик газа, так и его получатели, в первую очередь Германия.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил ранее во вторник, что поручил минэкономики страны сделать необходимый административный шаг для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.
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Регулятор ФРГ подтвердил приостановку сертификации "Северного потока — 2"
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияВ миреСеверный поток — 2ЕвропаОлаф ШольцДмитрий ПесковЭкономикаГерманияСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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