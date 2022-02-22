15:43 22.02.2022 (обновлено: 15:44 22.02.2022)
В Еврокомиссии назвали "Северный поток — 2" политическим проектом
Представитель Еврокомиссии Мамер назвал "Северный поток — 2" отчасти политическим проектом
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. "Северный поток — 2" - это не только экономический, но и политический проект, его нужно рассматривать в этом свете, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Северный поток — 2 - это политический проект, помимо того, что это и экономический проект. Его нужно рассматривать в этом свете", - сказал он на брифинге.
Ранее во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил Минэкономики остановить сертификацию "Северного потока — 2". После этого министерство сообщило, что выполнило поручение и отозвало свой отчет по газопроводу из Федерального сетевого агентства.
"Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Российская сторона, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно подчеркивали, что это чисто коммерческий проект, и никакой политики в нем нет.
Реакция ФРГ по сертификации газопровода последовала за признанием Россией ДНР и ЛНР. Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев