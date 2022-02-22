https://ria.ru/20220222/potok-1774369490.html

В Еврокомиссии назвали "Северный поток — 2" политическим проектом

В Еврокомиссии назвали "Северный поток — 2" политическим проектом - РИА Новости, 22.02.2022

В Еврокомиссии назвали "Северный поток — 2" политическим проектом

"Северный поток — 2" - это не только экономический, но и политический проект, его нужно рассматривать в этом свете, заявил представитель пресс-службы... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:43

2022-02-22T15:43

2022-02-22T15:44

экономика

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

газпром

северный поток — 2

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. "Северный поток — 2" - это не только экономический, но и политический проект, его нужно рассматривать в этом свете, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер."Северный поток — 2 - это политический проект, помимо того, что это и экономический проект. Его нужно рассматривать в этом свете", - сказал он на брифинге.Ранее во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил Минэкономики остановить сертификацию "Северного потока — 2". После этого министерство сообщило, что выполнило поручение и отозвало свой отчет по газопроводу из Федерального сетевого агентства."Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Российская сторона, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно подчеркивали, что это чисто коммерческий проект, и никакой политики в нем нет.Реакция ФРГ по сертификации газопровода последовала за признанием Россией ДНР и ЛНР. Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774362434.html

https://ria.ru/20220222/gazoprovod-1774344875.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, газпром, северный поток — 2, еврокомиссия, nord stream 2 ag, европа, в мире