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В Еврокомиссии назвали "Северный поток — 2" политическим проектом
В Еврокомиссии назвали "Северный поток — 2" политическим проектом - РИА Новости, 22.02.2022
В Еврокомиссии назвали "Северный поток — 2" политическим проектом
"Северный поток — 2" - это не только экономический, но и политический проект, его нужно рассматривать в этом свете, заявил представитель пресс-службы... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:43
2022-02-22T15:44
экономика
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
газпром
северный поток — 2
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. "Северный поток — 2" - это не только экономический, но и политический проект, его нужно рассматривать в этом свете, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер."Северный поток — 2 - это политический проект, помимо того, что это и экономический проект. Его нужно рассматривать в этом свете", - сказал он на брифинге.Ранее во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил Минэкономики остановить сертификацию "Северного потока — 2". После этого министерство сообщило, что выполнило поручение и отозвало свой отчет по газопроводу из Федерального сетевого агентства."Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Российская сторона, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно подчеркивали, что это чисто коммерческий проект, и никакой политики в нем нет.Реакция ФРГ по сертификации газопровода последовала за признанием Россией ДНР и ЛНР. Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774362434.html
https://ria.ru/20220222/gazoprovod-1774344875.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
европа
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экономика, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, газпром, северный поток — 2, еврокомиссия, nord stream 2 ag, европа, в мире
15:43 22.02.2022 (обновлено: 15:44 22.02.2022)
 
В Еврокомиссии назвали "Северный поток — 2" политическим проектом

Представитель Еврокомиссии Мамер назвал "Северный поток — 2" отчасти политическим проектом

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. "Северный поток — 2" - это не только экономический, но и политический проект, его нужно рассматривать в этом свете, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Северный поток — 2 - это политический проект, помимо того, что это и экономический проект. Его нужно рассматривать в этом свете", - сказал он на брифинге.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:19
Рада призвала отключить Россию от SWIFT и заморозить "Северный поток — 2"
Ранее во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил Минэкономики остановить сертификацию "Северного потока — 2". После этого министерство сообщило, что выполнило поручение и отозвало свой отчет по газопроводу из Федерального сетевого агентства.
"Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Российская сторона, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно подчеркивали, что это чисто коммерческий проект, и никакой политики в нем нет.
Реакция ФРГ по сертификации газопровода последовала за признанием Россией ДНР и ЛНР. Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
14:22
Шольц поручил начать процедуру отмены сертификации "Северного потока — 2"
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
ЭкономикаВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияГазпромСеверный поток — 2ЕврокомиссияNord Stream 2 AGЕвропаВ мире
 
 
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