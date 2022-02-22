https://ria.ru/20220222/posolstvo-1774451109.html

Россия эвакуирует персонал посольства с Украины в ближайшее время

Россия эвакуирует персонал посольства с Украины в ближайшее время - РИА Новости, 22.02.2022

Россия эвакуирует персонал посольства с Украины в ближайшее время

Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины, заявили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T20:31

2022-02-22T20:31

2022-02-22T23:05

в мире

украина

россия

киев

ситуация в днр и лнр

донбасс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины, заявили в Министерстве иностранных дел.Как отмечается в сообщении ведомства, российские дипломаты не раз становились объектами агрессии, а здание дипмиссии в Киеве подвергалось нападениям, как и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове. В МИД подчеркнули, что, вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, власти Украины никак не реагировали на поступавшие сотрудникам российских загранучреждений угрозы физической расправы.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/spetsnaz-1774403189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, киев, ситуация в днр и лнр, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)