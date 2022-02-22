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Россия эвакуирует персонал посольства с Украины в ближайшее время
Россия эвакуирует персонал посольства с Украины в ближайшее время - РИА Новости, 22.02.2022
Россия эвакуирует персонал посольства с Украины в ближайшее время
Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины, заявили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T20:31
2022-02-22T23:05
в мире
украина
россия
киев
ситуация в днр и лнр
донбасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины, заявили в Министерстве иностранных дел.Как отмечается в сообщении ведомства, российские дипломаты не раз становились объектами агрессии, а здание дипмиссии в Киеве подвергалось нападениям, как и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове. В МИД подчеркнули, что, вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, власти Украины никак не реагировали на поступавшие сотрудникам российских загранучреждений угрозы физической расправы.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/spetsnaz-1774403189.html
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в мире, украина, россия, киев, ситуация в днр и лнр, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:31 22.02.2022 (обновлено: 23:05 22.02.2022)
 
Россия эвакуирует персонал посольства с Украины в ближайшее время

МИД: Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины

© REUTERS / Valentyn OgirenkoЗдание посольства России в Киеве
Здание посольства России в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Здание посольства России в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины, заявили в Министерстве иностранных дел.
Как отмечается в сообщении ведомства, российские дипломаты не раз становились объектами агрессии, а здание дипмиссии в Киеве подвергалось нападениям, как и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове. В МИД подчеркнули, что, вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, власти Украины никак не реагировали на поступавшие сотрудникам российских загранучреждений угрозы физической расправы.

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств", — говорится в тексте заявления.

В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Военнослужащие армии США разбивают лагерь на польско-украинской границе. 21 февраля 2022 года - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 17:24
Спецназ США покинул Украину, сообщили СМИ
Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 02:39
Украинский дипломат захотел "уничтожить" Россию
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреУкраинаРоссияКиевСитуация в ДНР и ЛНРДонбассМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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