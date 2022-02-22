https://ria.ru/20220222/posolstvo-1774288930.html

Покидающие Украину американские дипломаты возвращаться не планируют. Никогда

Экс-представитель НАТО в России: Украина может остаться без дипмиссии США - РИА Новости, 22.02.2022

Покидающие Украину американские дипломаты возвращаться не планируют. Никогда

Американские дипломаты вряд ли когда-нибудь снова вернутся на Украину. Таким мнением в эфире интернет-канала Politeka поделился бывший представитель НАТО в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:56

2022-02-22T11:56

2022-02-22T12:02

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американские дипломаты вряд ли когда-нибудь снова вернутся на Украину. Таким мнением в эфире интернет-канала Politeka поделился бывший представитель НАТО в России Гарри Табах.Он также напомнил, что посольство — это не только здание, но и тысячи людей, поэтому эвакуировать их совсем непросто.В связи с этим на Украине может больше никогда не появиться новый посол США, тогда как возвращение дипломатический миссии также находится под вопросом, заключил Табах.Ранее США перенесли свое посольство из Киева во Львов, а сегодня администрация Джо Байдена постановила перевести дипмиссию в Польшу.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию.Накануне вечером президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

https://ria.ru/20220222/zelenskiy-1774258560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, сша, киев, львов, польша