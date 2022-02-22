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Покидающие Украину американские дипломаты возвращаться не планируют. Никогда
Экс-представитель НАТО в России: Украина может остаться без дипмиссии США - РИА Новости, 22.02.2022
Покидающие Украину американские дипломаты возвращаться не планируют. Никогда
Американские дипломаты вряд ли когда-нибудь снова вернутся на Украину. Таким мнением в эфире интернет-канала Politeka поделился бывший представитель НАТО в... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:56
2022-02-22T12:02
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американские дипломаты вряд ли когда-нибудь снова вернутся на Украину. Таким мнением в эфире интернет-канала Politeka поделился бывший представитель НАТО в России Гарри Табах.Он также напомнил, что посольство — это не только здание, но и тысячи людей, поэтому эвакуировать их совсем непросто.В связи с этим на Украине может больше никогда не появиться новый посол США, тогда как возвращение дипломатический миссии также находится под вопросом, заключил Табах.Ранее США перенесли свое посольство из Киева во Львов, а сегодня администрация Джо Байдена постановила перевести дипмиссию в Польшу.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию.Накануне вечером президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html
https://ria.ru/20220222/zelenskiy-1774258560.html
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в мире, украина, сша, киев, львов, польша
11:56 22.02.2022 (обновлено: 12:02 22.02.2022)
 
Экс-представитель НАТО в России: Украина может остаться без дипмиссии США

Экс-представитель НАТО в России Табах: дипмиссия США может навсегда покинуть Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американские дипломаты вряд ли когда-нибудь снова вернутся на Украину. Таким мнением в эфире интернет-канала Politeka поделился бывший представитель НАТО в России Гарри Табах.
"Мои знакомые из посольства сказали, что они уничтожали кабеля. Но это наводится паника <…> Это клоунада. Они все действуют по сценарию", — считает военный.
Он также напомнил, что посольство — это не только здание, но и тысячи людей, поэтому эвакуировать их совсем непросто.
В связи с этим на Украине может больше никогда не появиться новый посол США, тогда как возвращение дипломатический миссии также находится под вопросом, заключил Табах.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:00
Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
Ранее США перенесли свое посольство из Киева во Львов, а сегодня администрация Джо Байдена постановила перевести дипмиссию в Польшу.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Накануне вечером президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
10:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США убеждают Зеленского переехать во Львов, сообщает ABC
Опубликовано: Влада Икрамова
 
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