Покидающие Украину американские дипломаты возвращаться не планируют. Никогда

11:56 22.02.2022 (обновлено: 12:02 22.02.2022)
Экс-представитель НАТО в России: Украина может остаться без дипмиссии США
Экс-представитель НАТО в России Табах: дипмиссия США может навсегда покинуть Украину
Здание посольства США в Киеве
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американские дипломаты вряд ли когда-нибудь снова вернутся на Украину. Таким мнением в эфире интернет-канала Politeka поделился бывший представитель НАТО в России Гарри Табах.
"Мои знакомые из посольства сказали, что они уничтожали кабеля. Но это наводится паника <…> Это клоунада. Они все действуют по сценарию", — считает военный.
Он также напомнил, что посольство — это не только здание, но и тысячи людей, поэтому эвакуировать их совсем непросто.
Ранее США перенесли свое посольство из Киева во Львов, а сегодня администрация Джо Байдена постановила перевести дипмиссию в Польшу.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Накануне вечером президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
Опубликовано: Влада Икрамова