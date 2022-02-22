23:11 22.02.2022 (обновлено: 02:50 23.02.2022)
Посла России в Канаде вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР
Посла России в Канаде Степанова вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Канады на автомобиле у здания министерства иностранных дел РФ
Флаг Канады на автомобиле у здания министерства иностранных дел РФ
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что во вторник он получил приглашение посетить МИД Канады для встречи с заместителем главы дипведомства страны Мартой Морган.
"Меня пригласили в министерство иностранных дел (Канады) для встречи с замглавы канадского МИД Мартой Морган в 15.00 (23.00 мск)", - сказал по телефону Степанов. Дипломат не сообщил более подробную информацию относительно повестки предстоящих дискуссий.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Опубликовано: Ольга Филиппова