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Посла России в Канаде вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР
Посла России в Канаде вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР - РИА Новости, 23.02.2022
Посла России в Канаде вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР
Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что во вторник он получил приглашение посетить МИД Канады для встречи с заместителем главы дипведомства... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T23:11
2022-02-23T02:50
в мире
признание днр и лнр в россии
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
владимир путин
канада
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что во вторник он получил приглашение посетить МИД Канады для встречи с заместителем главы дипведомства страны Мартой Морган."Меня пригласили в министерство иностранных дел (Канады) для встречи с замглавы канадского МИД Мартой Морган в 15.00 (23.00 мск)", - сказал по телефону Степанов. Дипломат не сообщил более подробную информацию относительно повестки предстоящих дискуссий.Во вторник послы РФ в различных западных столицах получили приглашение посетить министерства иностранных дел соответствующих стран в связи с решением России признать независимость ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774452527.html
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774389211.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
канада
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Ольга Филиппова
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в мире, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, канада
23:11 22.02.2022 (обновлено: 02:50 23.02.2022)
 
Посла России в Канаде вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР

Посла России в Канаде Степанова вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Канады на автомобиле у здания министерства иностранных дел РФ
Флаг Канады на автомобиле у здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Флаг Канады на автомобиле у здания министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что во вторник он получил приглашение посетить МИД Канады для встречи с заместителем главы дипведомства страны Мартой Морган.
"Меня пригласили в министерство иностранных дел (Канады) для встречи с замглавы канадского МИД Мартой Морган в 15.00 (23.00 мск)", - сказал по телефону Степанов. Дипломат не сообщил более подробную информацию относительно повестки предстоящих дискуссий.
Люди радуются подписанию документов о признании Россией ДНР и ЛНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 21:01
“Мы ждали этого восемь лет”. О чем говорят на улицах Донецка
Во вторник послы РФ в различных западных столицах получили приглашение посетить министерства иностранных дел соответствующих стран в связи с решением России признать независимость ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 16:34
Никонов предупредил об ответных мерах на санкции Запада
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинКанада
 
 
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