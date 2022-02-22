https://ria.ru/20220222/posol-1774482961.html

Посла России в Канаде вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР

Посла России в Канаде вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР - РИА Новости, 23.02.2022

Посла России в Канаде вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что во вторник он получил приглашение посетить МИД Канады для встречи с заместителем главы дипведомства... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-22T23:11

2022-02-22T23:11

2022-02-23T02:50

в мире

признание днр и лнр в россии

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

владимир путин

канада

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что во вторник он получил приглашение посетить МИД Канады для встречи с заместителем главы дипведомства страны Мартой Морган."Меня пригласили в министерство иностранных дел (Канады) для встречи с замглавы канадского МИД Мартой Морган в 15.00 (23.00 мск)", - сказал по телефону Степанов. Дипломат не сообщил более подробную информацию относительно повестки предстоящих дискуссий.Во вторник послы РФ в различных западных столицах получили приглашение посетить министерства иностранных дел соответствующих стран в связи с решением России признать независимость ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774452527.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774389211.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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канада

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, канада