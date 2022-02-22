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Посла России в Нидерландах вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР

Посла России в Нидерландах вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Посла России в Нидерландах вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР

Посол России в Гааге Александр Шульгин был приглашен в МИД Нидерландов, где ему было сделано представление в связи с признанием ЛНР и ДНР, сообщила первый... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T22:06

2022-02-22T22:06

2022-02-22T23:41

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мид нидерландов

россия

александр шульгин

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признание днр и лнр в россии

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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Гааге Александр Шульгин был приглашен в МИД Нидерландов, где ему было сделано представление в связи с признанием ЛНР и ДНР, сообщила первый секретарь российской дипмиссии в Гааге Ирина Гридина.Ранее голландские СМИ сообщили, что кабмин Нидерландов вызвал посла РФ в Гааге из-за ситуации на Украине.По ее словам, российской стороне предъявили список претензий якобы в нарушении международного права, целого ряда международно-правовых документов, включая Хельсинский заключительный акт, Парижскую хартию для новой Европы."Выставляя дело таким образом, будто Россия является стороной конфликта на Украине, нас призвали пересмотреть принятое решение, вернуться в переговорные форматы, в частности, "нормандский формат", Контактную группу для возобновления поисков урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем и через диалог", - отметили в дипмиссии.Как рассказала первый секретарь посольства, посол категорически отверг утверждения голландцев, будто Россия является стороной конфликта: РФ выступает лишь в качестве посредников по урегулированию."Подчеркнули, что наше решение было единственным возможным шагом в сложной ситуации, было продиктовано гуманитарными соображениями, желанием уберечь людей, проживающих на Донбассе, от нависшей над ними угрозы физического уничтожения", - добавила Гридина.Посол РФ Александр Шульгин, вызванный во вторник в МИД Нидерландов, предостерег голландские власти от санкционного противостояния с Россией, которое чревато последствиями для двусторонних отношений, заявила первый секретарь российской дипмиссии в Гааге Ирина Гридина."Призвали Нидерланды последовать нашему примеру, одновременно предостерегли голландцев от санкционного противостояния с нашей страной, которое чревато негативными последствиями для и без того непростых российско-голландских отношений в настоящее время", - сообщила журналистам Гридина.По ее словам, российская сторона отметила также выверенный характер решения о признании ДНР и ЛНР в соответствии с международно-правовыми документами: Уставом ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774449618.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774452527.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

нидерланды

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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