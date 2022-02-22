22:06 22.02.2022 (обновлено: 23:41 22.02.2022)
Посла России в Нидерландах вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР
Посла России в Нидерландах Шульгина вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР
© Фото предоставлено посольством России в НидерландахПосол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© Фото предоставлено посольством России в Нидерландах
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Гааге Александр Шульгин был приглашен в МИД Нидерландов, где ему было сделано представление в связи с признанием ЛНР и ДНР, сообщила первый секретарь российской дипмиссии в Гааге Ирина Гридина.
Ранее голландские СМИ сообщили, что кабмин Нидерландов вызвал посла РФ в Гааге из-за ситуации на Украине.
"Сегодня, 22 февраля, посол России в Нидерландах Александр Шульгин был приглашен к заместителю политического директора МИД Нидерландов М.де Винку, где ему было сделано представление в связи с нашим признанием ЛНР и ДНР", - сообщила Гридина журналистам.
По ее словам, российской стороне предъявили список претензий якобы в нарушении международного права, целого ряда международно-правовых документов, включая Хельсинский заключительный акт, Парижскую хартию для новой Европы.
"Выставляя дело таким образом, будто Россия является стороной конфликта на Украине, нас призвали пересмотреть принятое решение, вернуться в переговорные форматы, в частности, "нормандский формат", Контактную группу для возобновления поисков урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем и через диалог", - отметили в дипмиссии.
Как рассказала первый секретарь посольства, посол категорически отверг утверждения голландцев, будто Россия является стороной конфликта: РФ выступает лишь в качестве посредников по урегулированию.
"Подчеркнули, что наше решение было единственным возможным шагом в сложной ситуации, было продиктовано гуманитарными соображениями, желанием уберечь людей, проживающих на Донбассе, от нависшей над ними угрозы физического уничтожения", - добавила Гридина.
Посол РФ Александр Шульгин, вызванный во вторник в МИД Нидерландов, предостерег голландские власти от санкционного противостояния с Россией, которое чревато последствиями для двусторонних отношений, заявила первый секретарь российской дипмиссии в Гааге Ирина Гридина.
"Призвали Нидерланды последовать нашему примеру, одновременно предостерегли голландцев от санкционного противостояния с нашей страной, которое чревато негативными последствиями для и без того непростых российско-голландских отношений в настоящее время", - сообщила журналистам Гридина.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Ольга Филиппова