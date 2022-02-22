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Посла России в Нидерландах вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР
Посла России в Нидерландах вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Посла России в Нидерландах вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР
Посол России в Гааге Александр Шульгин был приглашен в МИД Нидерландов, где ему было сделано представление в связи с признанием ЛНР и ДНР, сообщила первый... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T22:06
2022-02-22T23:41
в мире
мид нидерландов
россия
александр шульгин
луганская народная республика
донецкая народная республика
признание днр и лнр в россии
нидерланды
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Гааге Александр Шульгин был приглашен в МИД Нидерландов, где ему было сделано представление в связи с признанием ЛНР и ДНР, сообщила первый секретарь российской дипмиссии в Гааге Ирина Гридина.Ранее голландские СМИ сообщили, что кабмин Нидерландов вызвал посла РФ в Гааге из-за ситуации на Украине.По ее словам, российской стороне предъявили список претензий якобы в нарушении международного права, целого ряда международно-правовых документов, включая Хельсинский заключительный акт, Парижскую хартию для новой Европы."Выставляя дело таким образом, будто Россия является стороной конфликта на Украине, нас призвали пересмотреть принятое решение, вернуться в переговорные форматы, в частности, "нормандский формат", Контактную группу для возобновления поисков урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем и через диалог", - отметили в дипмиссии.Как рассказала первый секретарь посольства, посол категорически отверг утверждения голландцев, будто Россия является стороной конфликта: РФ выступает лишь в качестве посредников по урегулированию."Подчеркнули, что наше решение было единственным возможным шагом в сложной ситуации, было продиктовано гуманитарными соображениями, желанием уберечь людей, проживающих на Донбассе, от нависшей над ними угрозы физического уничтожения", - добавила Гридина.Посол РФ Александр Шульгин, вызванный во вторник в МИД Нидерландов, предостерег голландские власти от санкционного противостояния с Россией, которое чревато последствиями для двусторонних отношений, заявила первый секретарь российской дипмиссии в Гааге Ирина Гридина."Призвали Нидерланды последовать нашему примеру, одновременно предостерегли голландцев от санкционного противостояния с нашей страной, которое чревато негативными последствиями для и без того непростых российско-голландских отношений в настоящее время", - сообщила журналистам Гридина.По ее словам, российская сторона отметила также выверенный характер решения о признании ДНР и ЛНР в соответствии с международно-правовыми документами: Уставом ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774449618.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, мид нидерландов, россия, александр шульгин, луганская народная республика, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, нидерланды
22:06 22.02.2022 (обновлено: 23:41 22.02.2022)
 
Посла России в Нидерландах вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР

Посла России в Нидерландах Шульгина вызвали в МИД после признания ЛНР и ДНР

© Фото предоставлено посольством России в НидерландахПосол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© Фото предоставлено посольством России в Нидерландах
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Гааге Александр Шульгин был приглашен в МИД Нидерландов, где ему было сделано представление в связи с признанием ЛНР и ДНР, сообщила первый секретарь российской дипмиссии в Гааге Ирина Гридина.
Ранее голландские СМИ сообщили, что кабмин Нидерландов вызвал посла РФ в Гааге из-за ситуации на Украине.
"Сегодня, 22 февраля, посол России в Нидерландах Александр Шульгин был приглашен к заместителю политического директора МИД Нидерландов М.де Винку, где ему было сделано представление в связи с нашим признанием ЛНР и ДНР", - сообщила Гридина журналистам.
По ее словам, российской стороне предъявили список претензий якобы в нарушении международного права, целого ряда международно-правовых документов, включая Хельсинский заключительный акт, Парижскую хартию для новой Европы.
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"Выставляя дело таким образом, будто Россия является стороной конфликта на Украине, нас призвали пересмотреть принятое решение, вернуться в переговорные форматы, в частности, "нормандский формат", Контактную группу для возобновления поисков урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем и через диалог", - отметили в дипмиссии.
Как рассказала первый секретарь посольства, посол категорически отверг утверждения голландцев, будто Россия является стороной конфликта: РФ выступает лишь в качестве посредников по урегулированию.
"Подчеркнули, что наше решение было единственным возможным шагом в сложной ситуации, было продиктовано гуманитарными соображениями, желанием уберечь людей, проживающих на Донбассе, от нависшей над ними угрозы физического уничтожения", - добавила Гридина.
Посол РФ Александр Шульгин, вызванный во вторник в МИД Нидерландов, предостерег голландские власти от санкционного противостояния с Россией, которое чревато последствиями для двусторонних отношений, заявила первый секретарь российской дипмиссии в Гааге Ирина Гридина.
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"Призвали Нидерланды последовать нашему примеру, одновременно предостерегли голландцев от санкционного противостояния с нашей страной, которое чревато негативными последствиями для и без того непростых российско-голландских отношений в настоящее время", - сообщила журналистам Гридина.
По ее словам, российская сторона отметила также выверенный характер решения о признании ДНР и ЛНР в соответствии с международно-правовыми документами: Уставом ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреМИД НидерландовРоссияАлександр ШульгинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииНидерланды
 
 
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