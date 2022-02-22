https://ria.ru/20220222/posol-1774455004.html

Посла в Стокгольме вызвали в МИД после признания ДНР и ЛНР

Посла в Стокгольме вызвали в МИД после признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Посла в Стокгольме вызвали в МИД после признания ДНР и ЛНР

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев был вызван в шведский МИД в связи с решением России признать ЛНР и ДНР, заявила глава шведского МИД Анн Линде. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T20:59

2022-02-22T20:59

2022-02-22T21:13

в мире

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ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Швеции Виктор Татаринцев был вызван в шведский МИД в связи с решением России признать ЛНР и ДНР, заявила глава шведского МИД Анн Линде."Первый заместитель министра иностранных дел при согласовании с другими странами ЕС вызвал посла России, чтобы выразить решительное осуждение Швецией признания Россией неподконтрольных правительству районов Луганска и Донецка в Украине", - написала Линде на своей странице в Twitter.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, швеция, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии