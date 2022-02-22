20:59 22.02.2022 (обновлено: 21:13 22.02.2022)
Посла в Стокгольме вызвали в МИД после признания ДНР и ЛНР
Посла России в Стокгольме вызвали в МИД после признания ДНР и ЛНР
© Фото : МИД РоссииПосол России в Швеции Виктор Татаринцев
© Фото : МИД России
Посол России в Швеции Виктор Татаринцев
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Швеции Виктор Татаринцев был вызван в шведский МИД в связи с решением России признать ЛНР и ДНР, заявила глава шведского МИД Анн Линде.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Опубликовано: Ольга Филиппова