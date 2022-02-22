https://ria.ru/20220222/posol-1774438102.html

Посла в Копенгагене вызвали в МИД Дании из-за признания Россией ДНР и ЛНР

Посла в Копенгагене вызвали в МИД Дании из-за признания Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Посла в Копенгагене вызвали в МИД Дании из-за признания Россией ДНР и ЛНР

Посол России в Дании Владимир Барбин был вызван в датский МИД в связи с решением РФ признать Луганскую и Донецкую народные республики, говорится в сообщении МИД РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:21

2022-02-22T19:21

2022-02-22T19:21

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владимир барбин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Дании Владимир Барбин был вызван в датский МИД в связи с решением РФ признать Луганскую и Донецкую народные республики, говорится в сообщении МИД Дании."По просьбе министра иностранных дел (Дании - ред.) Йеппе Кофода посол России Владимир Барбин сегодня днем был вызван для беседы с исполняющим обязанности директора по внешней политике министерства иностранных дел. Это означает, что Дания недовольна решением России признать две поддерживаемые Россией сепаратистские территории на востоке Украины. На встрече была высказана последовательная критика российского решения, которое противоречит минским соглашениям и международным обязательствам России, включая международное право", - говорится в сообщении МИД Дании.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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