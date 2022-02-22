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Посла в Копенгагене вызвали в МИД Дании из-за признания Россией ДНР и ЛНР
Посла в Копенгагене вызвали в МИД Дании из-за признания Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Посла в Копенгагене вызвали в МИД Дании из-за признания Россией ДНР и ЛНР
Посол России в Дании Владимир Барбин был вызван в датский МИД в связи с решением РФ признать Луганскую и Донецкую народные республики, говорится в сообщении МИД РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:21
2022-02-22T19:21
в мире
владимир барбин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
мид дании‎
признание днр и лнр в россии
дания
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Дании Владимир Барбин был вызван в датский МИД в связи с решением РФ признать Луганскую и Донецкую народные республики, говорится в сообщении МИД Дании."По просьбе министра иностранных дел (Дании - ред.) Йеппе Кофода посол России Владимир Барбин сегодня днем был вызван для беседы с исполняющим обязанности директора по внешней политике министерства иностранных дел. Это означает, что Дания недовольна решением России признать две поддерживаемые Россией сепаратистские территории на востоке Украины. На встрече была высказана последовательная критика российского решения, которое противоречит минским соглашениям и международным обязательствам России, включая международное право", - говорится в сообщении МИД Дании.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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дания
копенгаген
украина
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в мире, владимир барбин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мид дании‎, признание днр и лнр в россии, дания, копенгаген, украина, донбасс
19:21 22.02.2022
 
Посла в Копенгагене вызвали в МИД Дании из-за признания Россией ДНР и ЛНР

Посла в Копенгагене Барбина вызвали в МИД Дании из-за признания Россией ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПосол МИД России Владимир Барбин
Посол МИД России Владимир Барбин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Посол МИД России Владимир Барбин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Дании Владимир Барбин был вызван в датский МИД в связи с решением РФ признать Луганскую и Донецкую народные республики, говорится в сообщении МИД Дании.
"По просьбе министра иностранных дел (Дании - ред.) Йеппе Кофода посол России Владимир Барбин сегодня днем был вызван для беседы с исполняющим обязанности директора по внешней политике министерства иностранных дел. Это означает, что Дания недовольна решением России признать две поддерживаемые Россией сепаратистские территории на востоке Украины. На встрече была высказана последовательная критика российского решения, которое противоречит минским соглашениям и международным обязательствам России, включая международное право", - говорится в сообщении МИД Дании.
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 18:56
Посла в Берне вызвали в МИД Швейцарии из-за признания Россией ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 16:31
Лондон выразил официальный протест российскому послу
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреВладимир БарбинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМИД Дании‎Признание ДНР и ЛНР в РоссииДанияКопенгагенУкраинаДонбасс
 
 
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