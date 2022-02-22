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Посла в Берне вызвали в МИД Швейцарии из-за признания Россией ДНР и ЛНР

Посла в Берне вызвали в МИД Швейцарии из-за признания Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Посла в Берне вызвали в МИД Швейцарии из-за признания Россией ДНР и ЛНР

Посол России в Берне Сергей Гармонин во вторник был вызван в Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии в связи с решением РФ признать ДНР и ЛНР,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:56

2022-02-22T18:56

2022-02-22T18:56

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ЦЮРИХ, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Берне Сергей Гармонин во вторник был вызван в Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии в связи с решением РФ признать ДНР и ЛНР, сообщила представитель ведомства Ливия Лёй.По ее словам, решение России относительно статуса ДНР и ЛНР нарушает Минские соглашения и Швейцария не признает эти территории."Швейцария решительно поддерживает приоритет международного права и продолжает придерживаться основных принципов, закрепленных в Уставе ООН, Хельсинкском акте, Парижской хартии и всех последующих документах, принятых главами государств на соответствующих встречах в ОБСЕ на высшем уровне. Об этом уже было сообщено послу России в Швейцарии, который сегодня утром был вызван в МИД", - сказала Лёй на брифинге.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дняне обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774413334.html

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Владимир Лаврентьев

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