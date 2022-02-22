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Посла в Берне вызвали в МИД Швейцарии из-за признания Россией ДНР и ЛНР
Посла в Берне вызвали в МИД Швейцарии из-за признания Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Посла в Берне вызвали в МИД Швейцарии из-за признания Россией ДНР и ЛНР
Посол России в Берне Сергей Гармонин во вторник был вызван в Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии в связи с решением РФ признать ДНР и ЛНР,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:56
2022-02-22T18:56
признание днр и лнр в россии
россия
швейцария
берн (город)
мид швейцарии
в мире
днр
лнр
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ЦЮРИХ, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Берне Сергей Гармонин во вторник был вызван в Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии в связи с решением РФ признать ДНР и ЛНР, сообщила представитель ведомства Ливия Лёй.По ее словам, решение России относительно статуса ДНР и ЛНР нарушает Минские соглашения и Швейцария не признает эти территории."Швейцария решительно поддерживает приоритет международного права и продолжает придерживаться основных принципов, закрепленных в Уставе ООН, Хельсинкском акте, Парижской хартии и всех последующих документах, принятых главами государств на соответствующих встречах в ОБСЕ на высшем уровне. Об этом уже было сообщено послу России в Швейцарии, который сегодня утром был вызван в МИД", - сказала Лёй на брифинге.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дняне обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774413334.html
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признание днр и лнр в россии, россия, швейцария, берн (город), мид швейцарии, в мире, днр, лнр, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр
18:56 22.02.2022
 
Посла в Берне вызвали в МИД Швейцарии из-за признания Россией ДНР и ЛНР

МИД Швейцарии вызвал посла в Берне Гармонина из-за признания Россией ДНР и ЛНР

© SputnikПосол России в Швейцарии Сергей Гармонин
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Sputnik
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Берне Сергей Гармонин во вторник был вызван в Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии в связи с решением РФ признать ДНР и ЛНР, сообщила представитель ведомства Ливия Лёй.
По ее словам, решение России относительно статуса ДНР и ЛНР нарушает Минские соглашения и Швейцария не признает эти территории.
Здание посольства Нидерландов в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 17:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Нидерланды вызвали посла России из-за ситуации на Украине
"Швейцария решительно поддерживает приоритет международного права и продолжает придерживаться основных принципов, закрепленных в Уставе ООН, Хельсинкском акте, Парижской хартии и всех последующих документах, принятых главами государств на соответствующих встречах в ОБСЕ на высшем уровне. Об этом уже было сообщено послу России в Швейцарии, который сегодня утром был вызван в МИД", - сказала Лёй на брифинге.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
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Вчера, 16:31
Лондон выразил официальный протест российскому послу
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дняне обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 15:07
Послы стран ЕС обсудили санкции против российских банков, сообщили СМИ
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Признание ДНР и ЛНР в РоссииРоссияШвейцарияБерн (город)МИД ШвейцарииВ миреДНРЛНРДонбассУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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