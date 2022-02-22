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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/posol-1774311372.html
МИД Австрии вызвал посла России в Вене
МИД Австрии вызвал посла России в Вене - РИА Новости, 22.02.2022
МИД Австрии вызвал посла России в Вене
Посол России в Вене будет вызван в МИД Австрии на фоне решения о признании ЛНР и ДНР, заявил в понедельник канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:59
2022-02-22T13:29
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
в мире
владимир зеленский
василий небензя
денис пушилин
здоровье - общество
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ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Вене будет вызван в МИД Австрии на фоне решения о признании ЛНР и ДНР, заявил в понедельник канцлер Австрии Карл Нехаммер.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев при Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все, чтобы разрушить минские соглашения по Донбассу. Небензя добавил, что важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы ЛНР и ДНР. Он также заявил, что ряд коллег по СБ ООН готовы похоронить минские соглашения. По его словам, РФ открыта к дипломатии по Украине, но новой бойни в Донбассе не допустит, а Запад, добавил он, беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры.
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, в мире, владимир зеленский, василий небензя, денис пушилин, здоровье - общество, россия, киев, ростовская область, совет безопасности оон, оон
12:59 22.02.2022 (обновлено: 13:29 22.02.2022)
 
МИД Австрии вызвал посла России в Вене

МИД Австрии вызвал посла России в Вене после решения о признании ЛНР и ДНР

© AP Photo / Hans PunzЗдание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Hans Punz
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
Читать ria.ru в
ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Вене будет вызван в МИД Австрии на фоне решения о признании ЛНР и ДНР, заявил в понедельник канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Россия нарушает соглашение, тем самым, к сожалению, осложняя дипломатические усилия. По этой причине российский посол сегодня будет вызван к министру иностранных дел в МИД", - заявил Нехаммер на пресс-конференции по итогам заседания кризисного кабинета.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев при Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все, чтобы разрушить минские соглашения по Донбассу. Небензя добавил, что важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы ЛНР и ДНР. Он также заявил, что ряд коллег по СБ ООН готовы похоронить минские соглашения. По его словам, РФ открыта к дипломатии по Украине, но новой бойни в Донбассе не допустит, а Запад, добавил он, беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры.
Украинский военнослужащий на позиции в районе Горловки - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 12:33В мире
"И это реально". Названа страна в Европе, где говорят правду о Донбассе
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреВладимир ЗеленскийВасилий НебензяДенис ПушилинЗдоровье - ОбществоРоссияКиевРостовская областьСовет Безопасности ООНООН
 
 
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