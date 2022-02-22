12:59 22.02.2022 (обновлено: 13:29 22.02.2022)
МИД Австрии вызвал посла России в Вене
МИД Австрии вызвал посла России в Вене после решения о признании ЛНР и ДНР
© AP Photo / Hans PunzЗдание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
© AP Photo / Hans Punz
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Вене будет вызван в МИД Австрии на фоне решения о признании ЛНР и ДНР, заявил в понедельник канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Россия нарушает соглашение, тем самым, к сожалению, осложняя дипломатические усилия. По этой причине российский посол сегодня будет вызван к министру иностранных дел в МИД", - заявил Нехаммер на пресс-конференции по итогам заседания кризисного кабинета.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев при Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все, чтобы разрушить минские соглашения по Донбассу. Небензя добавил, что важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы ЛНР и ДНР. Он также заявил, что ряд коллег по СБ ООН готовы похоронить минские соглашения. По его словам, РФ открыта к дипломатии по Украине, но новой бойни в Донбассе не допустит, а Запад, добавил он, беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры.
Опубликовано: Мадина Моргоева