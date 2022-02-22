https://ria.ru/20220222/posledstvie-1774393173.html

Чувствуете запах гари? Это может быть COVID-19, а не пожар

Врач рассказал об одном из самых неприятных последствий COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2022

Чувствуете запах гари? Это может быть COVID-19, а не пожар

врач-отоларинголог Иван Лесков. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:47

2022-02-22T16:47

2022-02-22T16:47

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

дельта-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737862957_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_47aeb8c0526d472aff770f45ad159520.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пациенты, переболевшие COVID-19, могут начать ощущать запах гари из-за того, что слизистая носа вынуждена долго восстанавливаться. Об этом в интервью "Ura.ru" рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.По его словам, это происходит в результате долгого процесса восстановления поддерживающего эпителия.Причиной появления запаха гари также может быть поражение сосудов, добавил специалист."COVID-19 сопровождается проблемами, связанными с нервной системой, сосудистыми нарушениями, а также психическими, то есть какими-то депрессиями, для которых тоже характерны паросмии", — пояснил он.В связи с этим врач рекомендует прежде всего обратиться к отоларингологу и, если проблема не исчезает, посетить невролога.За прошедшие сутки в России выявили 135 172 случая COVID-19. Всего за время пандемии в стране заразились 15 657 928 человек, а выздоровели 12 657 025 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/omikron-1774048347.html

https://ria.ru/20220222/nevospriimchivye-1774326919.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, дельта-штамм коронавируса