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Чувствуете запах гари? Это может быть COVID-19, а не пожар
Врач рассказал об одном из самых неприятных последствий COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2022
Чувствуете запах гари? Это может быть COVID-19, а не пожар
врач-отоларинголог Иван Лесков. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:47
2022-02-22T16:47
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
дельта-штамм коронавируса
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пациенты, переболевшие COVID-19, могут начать ощущать запах гари из-за того, что слизистая носа вынуждена долго восстанавливаться. Об этом в интервью "Ura.ru" рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.По его словам, это происходит в результате долгого процесса восстановления поддерживающего эпителия.Причиной появления запаха гари также может быть поражение сосудов, добавил специалист."COVID-19 сопровождается проблемами, связанными с нервной системой, сосудистыми нарушениями, а также психическими, то есть какими-то депрессиями, для которых тоже характерны паросмии", — пояснил он.В связи с этим врач рекомендует прежде всего обратиться к отоларингологу и, если проблема не исчезает, посетить невролога.За прошедшие сутки в России выявили 135 172 случая COVID-19. Всего за время пандемии в стране заразились 15 657 928 человек, а выздоровели 12 657 025 человек.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, дельта-штамм коронавируса
16:47 22.02.2022
 
Врач рассказал об одном из самых неприятных последствий COVID-19

Врач Лесков: запах гари после COVID-19 возникает из-за долгого восстановления слизистой

CC0 / diana.grytsku / Молодая девушка
Молодая девушка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
CC0 / diana.grytsku /
Молодая девушка
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пациенты, переболевшие COVID-19, могут начать ощущать запах гари из-за того, что слизистая носа вынуждена долго восстанавливаться. Об этом в интервью "Ura.ru" рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.
"При коронавирусе происходит поражение эпителия слизистой оболочки носа, и мы либо теряем обоняние, либо ощущаем запахи искаженно, чувствуем не только запах гари, но и всякой гадости", — отметил медик.
По его словам, это происходит в результате долгого процесса восстановления поддерживающего эпителия.
Причиной появления запаха гари также может быть поражение сосудов, добавил специалист.
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"COVID-19 сопровождается проблемами, связанными с нервной системой, сосудистыми нарушениями, а также психическими, то есть какими-то депрессиями, для которых тоже характерны паросмии", — пояснил он.
В связи с этим врач рекомендует прежде всего обратиться к отоларингологу и, если проблема не исчезает, посетить невролога.
За прошедшие сутки в России выявили 135 172 случая COVID-19. Всего за время пандемии в стране заразились 15 657 928 человек, а выздоровели 12 657 025 человек.
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Опубликовано: Влада Икрамова
 
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