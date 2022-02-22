https://ria.ru/20220222/poryadok-1774224253.html

Эксперт: США нарушили мировой порядок задолго до признания Россией Донбасса

Эксперт: США нарушили мировой порядок задолго до признания Россией Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022

Эксперт: США нарушили мировой порядок задолго до признания Россией Донбасса

Президент Сербии Александр Вучич не прав, когда заявляет о том, что признание Россией ЛНР и ДНР полностью меняет мировой порядок - его давно уже нарушают США и... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T04:20

2022-02-22T04:20

2022-02-22T06:54

владимир зеленский

россия

луганская народная республика

северный поток — 2

сша

в мире

александр вучич

донецкая народная республика

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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич не прав, когда заявляет о том, что признание Россией ЛНР и ДНР полностью меняет мировой порядок - его давно уже нарушают США и их союзники, заявил РИА Новости глава Ассоциации независимых СМИ, бывший глава полиции Чехии Станислав Новотный.Ранее в понедельник Вучич заявил, решение России признать независимость ДНР и ЛНР полностью меняет мировой порядок и разрушает всю мировую архитектуру безопасности.При этом чешский эксперт не исключает, что страны НАТО попытаются что-нибудь скорректировать в архитектуре Североатлантического договора, чтобы "пропихнуть" в его состав Украину, расширив ныне существующие рамки."Хотя, надеюсь, что у западных политиков могут и закрасться сомнения в необходимости этого после того, как они услышали мюнхенскую речь украинского президента Владимира Зеленского. Судя по всему, этот молодой человек не прочь постращать мир угрозой обретения своей страной ядерного оружия", - считает Новотный.По мнению чешского эксперта, признание Россией ЛНР и ДНР может стать серьезным поводом для борьбы за введение в строй газопровода "Северный поток — 2"."Главными противниками "СП — 2" неслучайно выступают США. Бизнесмены и лоббируемые ими политики в этой стране мечтают посадить европейцев на свой сжиженный газ, хотя всем прекрасно известно, насколько он дороже по сравнению с тем же российским газом. Думаю, что расчетливые немцы, промышленность которой является главным мотором европейской экономики, сумеют все же "включить" "СП — 2" в европейскую электросеть, хотя сделать это будет непросто, у США в этом вопросе появилось немало союзников среди европейских лидеров", - полагает чешский эксперт.По мнению Новотного, на минских соглашениях теперь придется поставить крест. "С признанием Россией ЛНР и ДНР эти соглашения умерли, и сейчас трудно сказать, будут ли искать им замену", - сказал Новотный.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

россия

луганская народная республика

сша

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир зеленский, россия, луганская народная республика, северный поток — 2, сша, в мире, александр вучич, донецкая народная республика, нато, признание днр и лнр в россии