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Эксперт: США нарушили мировой порядок задолго до признания Россией Донбасса
Эксперт: США нарушили мировой порядок задолго до признания Россией Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022
Эксперт: США нарушили мировой порядок задолго до признания Россией Донбасса
Президент Сербии Александр Вучич не прав, когда заявляет о том, что признание Россией ЛНР и ДНР полностью меняет мировой порядок - его давно уже нарушают США и... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:20
2022-02-22T06:54
владимир зеленский
россия
луганская народная республика
северный поток — 2
сша
в мире
александр вучич
донецкая народная республика
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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич не прав, когда заявляет о том, что признание Россией ЛНР и ДНР полностью меняет мировой порядок - его давно уже нарушают США и их союзники, заявил РИА Новости глава Ассоциации независимых СМИ, бывший глава полиции Чехии Станислав Новотный.Ранее в понедельник Вучич заявил, решение России признать независимость ДНР и ЛНР полностью меняет мировой порядок и разрушает всю мировую архитектуру безопасности.При этом чешский эксперт не исключает, что страны НАТО попытаются что-нибудь скорректировать в архитектуре Североатлантического договора, чтобы "пропихнуть" в его состав Украину, расширив ныне существующие рамки."Хотя, надеюсь, что у западных политиков могут и закрасться сомнения в необходимости этого после того, как они услышали мюнхенскую речь украинского президента Владимира Зеленского. Судя по всему, этот молодой человек не прочь постращать мир угрозой обретения своей страной ядерного оружия", - считает Новотный.По мнению чешского эксперта, признание Россией ЛНР и ДНР может стать серьезным поводом для борьбы за введение в строй газопровода "Северный поток — 2"."Главными противниками "СП — 2" неслучайно выступают США. Бизнесмены и лоббируемые ими политики в этой стране мечтают посадить европейцев на свой сжиженный газ, хотя всем прекрасно известно, насколько он дороже по сравнению с тем же российским газом. Думаю, что расчетливые немцы, промышленность которой является главным мотором европейской экономики, сумеют все же "включить" "СП — 2" в европейскую электросеть, хотя сделать это будет непросто, у США в этом вопросе появилось немало союзников среди европейских лидеров", - полагает чешский эксперт.По мнению Новотного, на минских соглашениях теперь придется поставить крест. "С признанием Россией ЛНР и ДНР эти соглашения умерли, и сейчас трудно сказать, будут ли искать им замену", - сказал Новотный.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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россия
луганская народная республика
сша
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владимир зеленский, россия, луганская народная республика, северный поток — 2, сша, в мире, александр вучич, донецкая народная республика, нато, признание днр и лнр в россии
04:20 22.02.2022 (обновлено: 06:54 22.02.2022)
 
Эксперт: США нарушили мировой порядок задолго до признания Россией Донбасса

Эксперт Новотный: США нарушили мировой порядок задолго до признания Россией ДНР и ЛНР

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают партию военной помощи из США в аэропорту "Борисполь", 5 февраля 2022
Украинские военнослужащие разгружают партию военной помощи из США в аэропорту Борисполь, 5 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие разгружают партию военной помощи из США в аэропорту "Борисполь", 5 февраля 2022. Архивное фото
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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич не прав, когда заявляет о том, что признание Россией ЛНР и ДНР полностью меняет мировой порядок - его давно уже нарушают США и их союзники, заявил РИА Новости глава Ассоциации независимых СМИ, бывший глава полиции Чехии Станислав Новотный.
Ранее в понедельник Вучич заявил, решение России признать независимость ДНР и ЛНР полностью меняет мировой порядок и разрушает всю мировую архитектуру безопасности.

"Думаю, что уважаемый господин президент Вучич в данном случае неправ. Мировой порядок и архитектуру безопасности нарушили своими действиями в Югославии, в Ираке, в Северной Африке и на Ближнем Востоке США и их союзники по НАТО. Необходимо будет создавать новые форматы и договоры о безопасности, но сейчас вряд ли подходящее для этого время", - сказал Новотный.

При этом чешский эксперт не исключает, что страны НАТО попытаются что-нибудь скорректировать в архитектуре Североатлантического договора, чтобы "пропихнуть" в его состав Украину, расширив ныне существующие рамки.
"Хотя, надеюсь, что у западных политиков могут и закрасться сомнения в необходимости этого после того, как они услышали мюнхенскую речь украинского президента Владимира Зеленского. Судя по всему, этот молодой человек не прочь постращать мир угрозой обретения своей страной ядерного оружия", - считает Новотный.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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США тащат Украину на войну
По мнению чешского эксперта, признание Россией ЛНР и ДНР может стать серьезным поводом для борьбы за введение в строй газопровода "Северный поток — 2".
"Главными противниками "СП — 2" неслучайно выступают США. Бизнесмены и лоббируемые ими политики в этой стране мечтают посадить европейцев на свой сжиженный газ, хотя всем прекрасно известно, насколько он дороже по сравнению с тем же российским газом. Думаю, что расчетливые немцы, промышленность которой является главным мотором европейской экономики, сумеют все же "включить" "СП — 2" в европейскую электросеть, хотя сделать это будет непросто, у США в этом вопросе появилось немало союзников среди европейских лидеров", - полагает чешский эксперт.
По мнению Новотного, на минских соглашениях теперь придется поставить крест. "С признанием Россией ЛНР и ДНР эти соглашения умерли, и сейчас трудно сказать, будут ли искать им замену", - сказал Новотный.
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Опубликовано: Никита Стома
 
Владимир ЗеленскийРоссияЛуганская Народная РеспубликаСеверный поток — 2СШАВ миреАлександр ВучичДонецкая Народная РеспубликаНАТОПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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