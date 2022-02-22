04:20 22.02.2022 (обновлено: 06:54 22.02.2022)
Эксперт: США нарушили мировой порядок задолго до признания Россией Донбасса
Эксперт Новотный: США нарушили мировой порядок задолго до признания Россией ДНР и ЛНР
© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают партию военной помощи из США в аэропорту "Борисполь", 5 февраля 2022
Украинские военнослужащие разгружают партию военной помощи из США в аэропорту "Борисполь", 5 февраля 2022. Архивное фото
ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич не прав, когда заявляет о том, что признание Россией ЛНР и ДНР полностью меняет мировой порядок - его давно уже нарушают США и их союзники, заявил РИА Новости глава Ассоциации независимых СМИ, бывший глава полиции Чехии Станислав Новотный.
"Думаю, что уважаемый господин президент Вучич в данном случае неправ. Мировой порядок и архитектуру безопасности нарушили своими действиями в Югославии, в Ираке, в Северной Африке и на Ближнем Востоке США и их союзники по НАТО. Необходимо будет создавать новые форматы и договоры о безопасности, но сейчас вряд ли подходящее для этого время", - сказал Новотный.
"Хотя, надеюсь, что у западных политиков могут и закрасться сомнения в необходимости этого после того, как они услышали мюнхенскую речь украинского президента Владимира Зеленского. Судя по всему, этот молодой человек не прочь постращать мир угрозой обретения своей страной ядерного оружия", - считает Новотный.
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По мнению чешского эксперта, признание Россией ЛНР и ДНР может стать серьезным поводом для борьбы за введение в строй газопровода "Северный поток — 2".
"Главными противниками "СП — 2" неслучайно выступают США. Бизнесмены и лоббируемые ими политики в этой стране мечтают посадить европейцев на свой сжиженный газ, хотя всем прекрасно известно, насколько он дороже по сравнению с тем же российским газом. Думаю, что расчетливые немцы, промышленность которой является главным мотором европейской экономики, сумеют все же "включить" "СП — 2" в европейскую электросеть, хотя сделать это будет непросто, у США в этом вопросе появилось немало союзников среди европейских лидеров", - полагает чешский эксперт.
По мнению Новотного, на минских соглашениях теперь придется поставить крест. "С признанием Россией ЛНР и ДНР эти соглашения умерли, и сейчас трудно сказать, будут ли искать им замену", - сказал Новотный.
Опубликовано: Никита Стома