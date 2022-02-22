https://ria.ru/20220222/pomosch-1774454026.html

МИД Украины сообщил о получении военной помощи на 1,5 миллиарда долларов

МИД Украины сообщил о получении военной помощи на 1,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 22.02.2022

МИД Украины сообщил о получении военной помощи на 1,5 миллиарда долларов

Общий объём военной помощи для укрепления обороноспособности Украины превысил 1,5 миллиарда долларов, Киев получил более двух тысяч тонн оружия и военного... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T20:52

2022-02-22T20:52

2022-02-22T20:57

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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Общий объём военной помощи для укрепления обороноспособности Украины превысил 1,5 миллиарда долларов, Киев получил более двух тысяч тонн оружия и военного оборудования, свою помощь предоставили 18 государств, заявила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова."Общий объём помощи по укреплению нашей обороноспособности и преодолению вызовов для экономической стабильности в связи с последними событиями за последние недели и месяцы превысил 1,5 миллиарда долларов. Объём доставленной в Украину оборонного оружия и военного оборудования достиг более 2 тысяч тонн. Свою военную и финансовую помощь Украине предоставили 18 государств", - сказала Джапарова на брифинге во вторник.Среди этих стран США, Великобритания, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Польша, Чехия, Нидерланды, Дания, Франция, Германия, Турция и другие страны.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр