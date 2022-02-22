20:52 22.02.2022 (обновлено: 20:57 22.02.2022)
МИД Украины сообщил о получении военной помощи на 1,5 миллиарда долларов
МИД Украины сообщил о получении военной помощи от 18 стран на 1,5 миллиарда долларов
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве
КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Общий объём военной помощи для укрепления обороноспособности Украины превысил 1,5 миллиарда долларов, Киев получил более двух тысяч тонн оружия и военного оборудования, свою помощь предоставили 18 государств, заявила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.
"Общий объём помощи по укреплению нашей обороноспособности и преодолению вызовов для экономической стабильности в связи с последними событиями за последние недели и месяцы превысил 1,5 миллиарда долларов. Объём доставленной в Украину оборонного оружия и военного оборудования достиг более 2 тысяч тонн. Свою военную и финансовую помощь Украине предоставили 18 государств", - сказала Джапарова на брифинге во вторник.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
Опубликовано: Ольга Филиппова