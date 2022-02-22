https://ria.ru/20220222/pomosch-1774308173.html

МЧС доставит беженцам из Донбасса 228 тонн гумпомощи из Росрезерва

МЧС доставит беженцам из Донбасса 228 тонн гумпомощи из Росрезерва - РИА Новости, 22.02.2022

МЧС доставит беженцам из Донбасса 228 тонн гумпомощи из Росрезерва

МЧС России доставит в Ростовскую область 228 тонн гуманитарной помощи из Росрезерва для беженцев из Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:51

2022-02-22T12:51

2022-02-22T12:51

донецкая народная республика

луганская народная республика

федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. МЧС России доставит в Ростовскую область 228 тонн гуманитарной помощи из Росрезерва для беженцев из Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Гуманитарная помощь из Росрезерва для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР отправлена колоннами Донского и Ногинского спасательных центров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что общий вес гуманитарного груза - 228 тонн. В составе колонн 34 автомашины с материальными ценностями и предметами первой необходимости.Собеседник агентства добавил, что к приему беженцев уже готовы 44 региона, где подготовлены пункты временного размещения.

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774299786.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), эвакуация жителей днр и лнр в россию