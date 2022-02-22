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МЧС доставит беженцам из Донбасса 228 тонн гумпомощи из Росрезерва
МЧС доставит беженцам из Донбасса 228 тонн гумпомощи из Росрезерва - РИА Новости, 22.02.2022
МЧС доставит беженцам из Донбасса 228 тонн гумпомощи из Росрезерва
МЧС России доставит в Ростовскую область 228 тонн гуманитарной помощи из Росрезерва для беженцев из Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:51
2022-02-22T12:51
донецкая народная республика
луганская народная республика
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. МЧС России доставит в Ростовскую область 228 тонн гуманитарной помощи из Росрезерва для беженцев из Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Гуманитарная помощь из Росрезерва для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР отправлена колоннами Донского и Ногинского спасательных центров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что общий вес гуманитарного груза - 228 тонн. В составе колонн 34 автомашины с материальными ценностями и предметами первой необходимости.Собеседник агентства добавил, что к приему беженцев уже готовы 44 региона, где подготовлены пункты временного размещения.
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Екатерина Зайцева
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донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), эвакуация жителей днр и лнр в россию
12:51 22.02.2022
 
МЧС доставит беженцам из Донбасса 228 тонн гумпомощи из Росрезерва

МЧС доставит беженцам из Донбасса 228 тонн гуманитарной помощи из Росрезерва

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРазгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в Ростове-на-Дону
Разгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Разгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в Ростове-на-Дону
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. МЧС России доставит в Ростовскую область 228 тонн гуманитарной помощи из Росрезерва для беженцев из Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Гуманитарная помощь из Росрезерва для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР отправлена колоннами Донского и Ногинского спасательных центров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что общий вес гуманитарного груза - 228 тонн. В составе колонн 34 автомашины с материальными ценностями и предметами первой необходимости.
Собеседник агентства добавил, что к приему беженцев уже готовы 44 региона, где подготовлены пункты временного размещения.
Сотрудники МЧС РФ и волонтеры помогают сойти с поезда жителям Донецкой и Луганской народных республик, прибывшим на железнодорожный вокзал в Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
12:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцев из Донбасса готовы принять 44 региона
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФедеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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