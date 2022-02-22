https://ria.ru/20220222/pomosch-1774308173.html
МЧС доставит беженцам из Донбасса 228 тонн гумпомощи из Росрезерва
МЧС доставит беженцам из Донбасса 228 тонн гумпомощи из Росрезерва - РИА Новости, 22.02.2022
МЧС доставит беженцам из Донбасса 228 тонн гумпомощи из Росрезерва
МЧС России доставит в Ростовскую область 228 тонн гуманитарной помощи из Росрезерва для беженцев из Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:51
2022-02-22T12:51
2022-02-22T12:51
донецкая народная республика
луганская народная республика
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774302259_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_6b494749175566952645f1bc57029d32.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. МЧС России доставит в Ростовскую область 228 тонн гуманитарной помощи из Росрезерва для беженцев из Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Гуманитарная помощь из Росрезерва для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР отправлена колоннами Донского и Ногинского спасательных центров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что общий вес гуманитарного груза - 228 тонн. В составе колонн 34 автомашины с материальными ценностями и предметами первой необходимости.Собеседник агентства добавил, что к приему беженцев уже готовы 44 региона, где подготовлены пункты временного размещения.
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774299786.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774302259_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_ef9c98c2a1e605530f7a3a7d88f57cda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), эвакуация жителей днр и лнр в россию
МЧС доставит беженцам из Донбасса 228 тонн гумпомощи из Росрезерва
МЧС доставит беженцам из Донбасса 228 тонн гуманитарной помощи из Росрезерва