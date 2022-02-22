12:47 22.02.2022 (обновлено: 12:50 22.02.2022)
В Подмосковье из-под ареста сбежал "авторитет" Вася Бандит
В Подмосковье из-под домашнего ареста сбежал "авторитет" Вася Бандит (Игорь Кокунов)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как обвиняемый по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии сбежал из-под домашнего ареста, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что 56-летний криминальный авторитет Игорь Кокунов (Вася Бандит), которого судят за занятие высшего положения в преступной иерархии, сбежал из-под домашнего ареста.
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Как рассказала Врадий, 17 февраля сотрудникам ФСИН поступил сигнал о снятии электронного браслета, надетого на обвиняемого по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, по месту жительства находящийся под домашним арестом мужчина обнаружен не был.
"По данному факту следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств, способствующих побегу. Проводятся осмотры и опросы, осуществляются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения сбежавшего", - сказала она.
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Опубликовано: Дарья Буймова