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Бетонные плиты упали с эстакады на машину на юге Москвы
Бетонные плиты упали с эстакады на машину на юге Москвы - РИА Новости, 22.02.2022
Бетонные плиты упали с эстакады на машину на юге Москвы
Бетонные плиты упали на легковой автомобиль с эстакады на Калужском шоссе на юге Москвы – водитель выжил, но оказался зажат, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:05
2022-02-22T17:05
дтп
происшествия
авто
калужское шоссе
россия
москва
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Бетонные плиты упали на легковой автомобиль с эстакады на Калужском шоссе на юге Москвы – водитель выжил, но оказался зажат, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ."В результате ненадежного крепления бетонные плиты упали с самосвала, двигавшегося по эстакаде, на легковой автомобиль на Калужском шоссе", - сказал собеседник агентства.По его словам, водитель легковушки оказался зажат в салоне. Спасатели центра "Лидер" с помощью специального инструмента достали его из покореженной конструкции и передали скорой помощи.Инцидент произошел на Калужском шоссе в районе дома 150, из-за него в сторону области растянулась пробка на 2,5 километра, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.Груз, действительно, упал на машину сверху, с эстакады, подтвердили в пресс-службе.
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калужское шоссе
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дтп, происшествия, авто, калужское шоссе, россия, москва
17:05 22.02.2022
 
Бетонные плиты упали с эстакады на машину на юге Москвы

Бетонные плиты упали на легковой автомобиль с эстакады на Калужском шоссе на юге Москвы

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Бетонные плиты упали на легковой автомобиль с эстакады на Калужском шоссе на юге Москвы – водитель выжил, но оказался зажат, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
"В результате ненадежного крепления бетонные плиты упали с самосвала, двигавшегося по эстакаде, на легковой автомобиль на Калужском шоссе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, водитель легковушки оказался зажат в салоне. Спасатели центра "Лидер" с помощью специального инструмента достали его из покореженной конструкции и передали скорой помощи.
Инцидент произошел на Калужском шоссе в районе дома 150, из-за него в сторону области растянулась пробка на 2,5 километра, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Груз, действительно, упал на машину сверху, с эстакады, подтвердили в пресс-службе.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
ДТППроисшествияАвтоКалужское шоссеРоссияМосква
 
 
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