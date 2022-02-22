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Бетонные плиты упали с эстакады на машину на юге Москвы

Бетонные плиты упали с эстакады на машину на юге Москвы - РИА Новости, 22.02.2022

Бетонные плиты упали с эстакады на машину на юге Москвы

Бетонные плиты упали на легковой автомобиль с эстакады на Калужском шоссе на юге Москвы – водитель выжил, но оказался зажат, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:05

2022-02-22T17:05

2022-02-22T17:05

дтп

происшествия

авто

калужское шоссе

россия

москва

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Бетонные плиты упали на легковой автомобиль с эстакады на Калужском шоссе на юге Москвы – водитель выжил, но оказался зажат, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ."В результате ненадежного крепления бетонные плиты упали с самосвала, двигавшегося по эстакаде, на легковой автомобиль на Калужском шоссе", - сказал собеседник агентства.По его словам, водитель легковушки оказался зажат в салоне. Спасатели центра "Лидер" с помощью специального инструмента достали его из покореженной конструкции и передали скорой помощи.Инцидент произошел на Калужском шоссе в районе дома 150, из-за него в сторону области растянулась пробка на 2,5 километра, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.Груз, действительно, упал на машину сверху, с эстакады, подтвердили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220222/taksist-1774233033.html

калужское шоссе

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дтп, происшествия, авто, калужское шоссе, россия, москва