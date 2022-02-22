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На Пхукете начали взимать с туристов новые штрафы

На Пхукете начали взимать с туристов новые штрафы - РИА Новости, 22.02.2022

На Пхукете начали взимать с туристов новые штрафы

На Пхукете несколько туристов были оштрафованы за езду на незарегистрированных электрических самокатах по улицам Патонга, полиция города выпустила отдельное... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:36

2022-02-22T18:36

2022-02-22T18:36

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На Пхукете несколько туристов были оштрафованы за езду на незарегистрированных электрических самокатах по улицам Патонга, полиция города выпустила отдельное предупреждение для владельцев соответствующей техники о том, что ее нужно регистрировать, сообщает газета "Новости Пхукета".Штрафы стали взимать после получения серии жалоб от местных жителей на то, что передвигающиеся на этом транспорте люди представляют угрозу для пешеходов и других участников дорожного движения из-за безответственной езды.В итоге полицейские провели уличный рейд и задержали нескольких иностранцев на самокатах. Стражи порядка установили, что транспортные средства не были зарегистрированны, а у туристов не оказалось при себе никаких документов на технику. Их оштрафовали. А самокаты изъяли и отправили на хранение в полицейских участок, где они будут находиться, пока не установят и не привлекут к ответственности их владельцев.После инцидента полиция выпустила предупреждение, в котором говорится, что штрафы грозят всем, кто использует незарегистрированные транспортные средства. Правда, правоохранители не уточнили, идет ли речь только о самокатах или под действие правила подпадают и другие транспортные средства, приводящиеся в движение электромоторами, мускульной силой ездока или иным образом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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