https://ria.ru/20220222/pkhuket-1774394973.html
На Пхукете начали взимать с туристов новые штрафы
На Пхукете начали взимать с туристов новые штрафы - РИА Новости, 22.02.2022
На Пхукете начали взимать с туристов новые штрафы
На Пхукете несколько туристов были оштрафованы за езду на незарегистрированных электрических самокатах по улицам Патонга, полиция города выпустила отдельное... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:36
2022-02-22T18:36
2022-02-22T18:36
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На Пхукете несколько туристов были оштрафованы за езду на незарегистрированных электрических самокатах по улицам Патонга, полиция города выпустила отдельное предупреждение для владельцев соответствующей техники о том, что ее нужно регистрировать, сообщает газета "Новости Пхукета".Штрафы стали взимать после получения серии жалоб от местных жителей на то, что передвигающиеся на этом транспорте люди представляют угрозу для пешеходов и других участников дорожного движения из-за безответственной езды.В итоге полицейские провели уличный рейд и задержали нескольких иностранцев на самокатах. Стражи порядка установили, что транспортные средства не были зарегистрированны, а у туристов не оказалось при себе никаких документов на технику. Их оштрафовали. А самокаты изъяли и отправили на хранение в полицейских участок, где они будут находиться, пока не установят и не привлекут к ответственности их владельцев.После инцидента полиция выпустила предупреждение, в котором говорится, что штрафы грозят всем, кто использует незарегистрированные транспортные средства. Правда, правоохранители не уточнили, идет ли речь только о самокатах или под действие правила подпадают и другие транспортные средства, приводящиеся в движение электромоторами, мускульной силой ездока или иным образом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд, штрафы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
На Пхукете начали взимать с туристов новые штрафы
Власти Пхукета начали штрафовать туристов за езду на электрических самокатах
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
На Пхукете несколько туристов были оштрафованы за езду на незарегистрированных электрических самокатах по улицам Патонга, полиция города выпустила отдельное предупреждение для владельцев соответствующей техники о том, что ее нужно регистрировать, сообщает
газета "Новости Пхукета".
Штрафы стали взимать после получения серии жалоб от местных жителей на то, что передвигающиеся на этом транспорте люди представляют угрозу для пешеходов и других участников дорожного движения из-за безответственной езды.
В итоге полицейские провели уличный рейд и задержали нескольких иностранцев на самокатах. Стражи порядка установили, что транспортные средства не были зарегистрированны, а у туристов не оказалось при себе никаких документов на технику. Их оштрафовали.
А самокаты изъяли и отправили на хранение в полицейских участок, где они будут находиться, пока не установят и не привлекут к ответственности их владельцев.
После инцидента полиция выпустила предупреждение, в котором говорится, что штрафы грозят всем, кто использует незарегистрированные транспортные средства. Правда, правоохранители не уточнили, идет ли речь только о самокатах или под действие правила подпадают и другие транспортные средства, приводящиеся в движение электромоторами, мускульной силой ездока или иным образом.