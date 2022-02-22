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Туризм
https://ria.ru/20220222/pkhuket-1774394973.html
На Пхукете начали взимать с туристов новые штрафы
На Пхукете начали взимать с туристов новые штрафы - РИА Новости, 22.02.2022
На Пхукете начали взимать с туристов новые штрафы
На Пхукете несколько туристов были оштрафованы за езду на незарегистрированных электрических самокатах по улицам Патонга, полиция города выпустила отдельное... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:36
2022-02-22T18:36
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новости - туризм
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таиланд
штрафы
куда поехать
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На Пхукете несколько туристов были оштрафованы за езду на незарегистрированных электрических самокатах по улицам Патонга, полиция города выпустила отдельное предупреждение для владельцев соответствующей техники о том, что ее нужно регистрировать, сообщает газета "Новости Пхукета".Штрафы стали взимать после получения серии жалоб от местных жителей на то, что передвигающиеся на этом транспорте люди представляют угрозу для пешеходов и других участников дорожного движения из-за безответственной езды.В итоге полицейские провели уличный рейд и задержали нескольких иностранцев на самокатах. Стражи порядка установили, что транспортные средства не были зарегистрированны, а у туристов не оказалось при себе никаких документов на технику. Их оштрафовали. А самокаты изъяли и отправили на хранение в полицейских участок, где они будут находиться, пока не установят и не привлекут к ответственности их владельцев.После инцидента полиция выпустила предупреждение, в котором говорится, что штрафы грозят всем, кто использует незарегистрированные транспортные средства. Правда, правоохранители не уточнили, идет ли речь только о самокатах или под действие правила подпадают и другие транспортные средства, приводящиеся в движение электромоторами, мускульной силой ездока или иным образом.
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туризм, новости - туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд, штрафы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
18:36 22.02.2022
 
На Пхукете начали взимать с туристов новые штрафы

Власти Пхукета начали штрафовать туристов за езду на электрических самокатах

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкДорожное движение в исторической части Пхукет Тауна в провинции Пхукет на острове Пхукет
Дорожное движение в исторической части Пхукет Тауна в провинции Пхукет на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На Пхукете несколько туристов были оштрафованы за езду на незарегистрированных электрических самокатах по улицам Патонга, полиция города выпустила отдельное предупреждение для владельцев соответствующей техники о том, что ее нужно регистрировать, сообщает газета "Новости Пхукета".
Штрафы стали взимать после получения серии жалоб от местных жителей на то, что передвигающиеся на этом транспорте люди представляют угрозу для пешеходов и других участников дорожного движения из-за безответственной езды.
В итоге полицейские провели уличный рейд и задержали нескольких иностранцев на самокатах. Стражи порядка установили, что транспортные средства не были зарегистрированны, а у туристов не оказалось при себе никаких документов на технику. Их оштрафовали.
А самокаты изъяли и отправили на хранение в полицейских участок, где они будут находиться, пока не установят и не привлекут к ответственности их владельцев.
После инцидента полиция выпустила предупреждение, в котором говорится, что штрафы грозят всем, кто использует незарегистрированные транспортные средства. Правда, правоохранители не уточнили, идет ли речь только о самокатах или под действие правила подпадают и другие транспортные средства, приводящиеся в движение электромоторами, мускульной силой ездока или иным образом.
Дорога в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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Эксперты рассказали об опасности, поджидающей туристов в Таиланде
Опубликовано: Лана Баева
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыПхукет (остров)ТаиландШтрафыкуда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
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