https://ria.ru/20220222/peskov-1774343035.html

Песков рассказал о хронологии событий в день признания ДНР и ЛНР

Песков рассказал о хронологии событий в день признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Песков рассказал о хронологии событий в день признания ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о хронологии событий дня, когда Владимир Путин заявил о признании независимости ДНР и ЛНР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:17

2022-02-22T14:17

2022-02-22T14:17

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о хронологии событий дня, когда Владимир Путин заявил о признании независимости ДНР и ЛНР."Сначала было заседание Совета безопасности, потом было очень много отдельных контактов и так далее, потом была работа президента над текстом документа, потом была запись обращения президента к россиянам, потом был эфир этой записи. Пока шёл эфир этой записи, состоялось подписание, и как раз к моменту окончания эфира с обращением к россиянам подоспели кадры с подписания, и они были показаны", - сообщил Песков журналистам.На вопрос о часах, которые во время эфира о подписании указов о признании ЛНР и ДНР якобы показывали 12 часов, он отметил, что эти кадры были записаны "глубоко вечером".Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/sovbez-1774337246.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии