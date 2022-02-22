Песков рассказал о хронологии событий в день признания ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь Песков рассказал о хронологии событий в день признания ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о хронологии событий дня, когда Владимир Путин заявил о признании независимости ДНР и ЛНР.
"Сначала было заседание Совета безопасности, потом было очень много отдельных контактов и так далее, потом была работа президента над текстом документа, потом была запись обращения президента к россиянам, потом был эфир этой записи. Пока шёл эфир этой записи, состоялось подписание, и как раз к моменту окончания эфира с обращением к россиянам подоспели кадры с подписания, и они были показаны", - сообщил Песков журналистам.
На вопрос о часах, которые во время эфира о подписании указов о признании ЛНР и ДНР якобы показывали 12 часов, он отметил, что эти кадры были записаны "глубоко вечером".
Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова