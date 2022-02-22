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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/peskov-1774343035.html
Песков рассказал о хронологии событий в день признания ДНР и ЛНР
Песков рассказал о хронологии событий в день признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Песков рассказал о хронологии событий в день признания ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о хронологии событий дня, когда Владимир Путин заявил о признании независимости ДНР и ЛНР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:17
2022-02-22T14:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о хронологии событий дня, когда Владимир Путин заявил о признании независимости ДНР и ЛНР."Сначала было заседание Совета безопасности, потом было очень много отдельных контактов и так далее, потом была работа президента над текстом документа, потом была запись обращения президента к россиянам, потом был эфир этой записи. Пока шёл эфир этой записи, состоялось подписание, и как раз к моменту окончания эфира с обращением к россиянам подоспели кадры с подписания, и они были показаны", - сообщил Песков журналистам.На вопрос о часах, которые во время эфира о подписании указов о признании ЛНР и ДНР якобы показывали 12 часов, он отметил, что эти кадры были записаны "глубоко вечером".Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/sovbez-1774337246.html
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луганская народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
14:17 22.02.2022
 
Песков рассказал о хронологии событий в день признания ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь Песков рассказал о хронологии событий в день признания ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о хронологии событий дня, когда Владимир Путин заявил о признании независимости ДНР и ЛНР.
"Сначала было заседание Совета безопасности, потом было очень много отдельных контактов и так далее, потом была работа президента над текстом документа, потом была запись обращения президента к россиянам, потом был эфир этой записи. Пока шёл эфир этой записи, состоялось подписание, и как раз к моменту окончания эфира с обращением к россиянам подоспели кадры с подписания, и они были показаны", - сообщил Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
14:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле рассказали, почему заседание Совбеза не показали в прямом эфире
На вопрос о часах, которые во время эфира о подписании указов о признании ЛНР и ДНР якобы показывали 12 часов, он отметил, что эти кадры были записаны "глубоко вечером".
Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
13:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле заседание Совбеза по Донбассу назвали экстраординарным
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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