https://ria.ru/20220222/peregovory-1774387507.html

В Минобороны ФРГ призвали вести переговоры, несмотря на ситуацию в Донбассе

В Минобороны ФРГ призвали вести переговоры, несмотря на ситуацию в Донбассе - РИА Новости, 22.02.2022

В Минобороны ФРГ призвали вести переговоры, несмотря на ситуацию в Донбассе

Несмотря на радикальное развитие ситуации вокруг ДНР и ЛНР переговоры должны быть продолжены в целях предотвращения войны в Европе, заявила глава Минобороны ФРГ РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:30

2022-02-22T16:30

2022-02-22T16:30

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ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 22 фев – РИА Новости. Несмотря на радикальное развитие ситуации вокруг ДНР и ЛНР переговоры должны быть продолжены в целях предотвращения войны в Европе, заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт."Мы по-прежнему убеждены, что, несмотря на радикальное развитие вчерашней ситуации, переговоры должны быть продолжены, чтобы предотвратить ужасную трагедию войны в центре Европы. Это должно вести нас всех в наших усилиях", - сказала министр, трансляцию ее выступления вел телеканал N24.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, германия