https://ria.ru/20220222/peregovory-1774246702.html

Россия всегда готова к переговорам с США, заявила Захарова

Россия всегда готова к переговорам с США, заявила Захарова - РИА Новости, 22.02.2022

Россия всегда готова к переговорам с США, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:17

2022-02-22T09:17

2022-02-22T09:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

владимир путин

ростовская область

россия

денис пушилин

луганская народная республика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена после признания ЛНР и ДНР заявила, что Москва готова к переговорам."Даже в самые сложные моменты... говорим: к переговорному процессу готовы, поэтому с нашей стороны позиция остается такой же - мы готовы к переговорному процессу, мы всегда выступаем за использование дипломатии", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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ростовская область

россия

луганская народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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