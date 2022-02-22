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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/peregovory-1774246702.html
Россия всегда готова к переговорам с США, заявила Захарова
Россия всегда готова к переговорам с США, заявила Захарова - РИА Новости, 22.02.2022
Россия всегда готова к переговорам с США, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:17
2022-02-22T09:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир путин
ростовская область
россия
денис пушилин
луганская народная республика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена после признания ЛНР и ДНР заявила, что Москва готова к переговорам."Даже в самые сложные моменты... говорим: к переговорному процессу готовы, поэтому с нашей стороны позиция остается такой же - мы готовы к переговорному процессу, мы всегда выступаем за использование дипломатии", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774043007.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, ростовская область, россия, денис пушилин, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, сша, сергей лавров, энтони блинкен, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:17 22.02.2022
 
Россия всегда готова к переговорам с США, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Россия всегда готова к переговорам с США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена после признания ЛНР и ДНР заявила, что Москва готова к переговорам.
"Даже в самые сложные моменты... говорим: к переговорному процессу готовы, поэтому с нашей стороны позиция остается такой же - мы готовы к переговорному процессу, мы всегда выступаем за использование дипломатии", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 12:41
В США объяснили, почему не стоит заранее вводить санкции против России
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 16:03
Эксперт: США будет непросто ввести болезненные меры против экономики России
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРостовская областьРоссияДенис ПушилинЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРСШАСергей ЛавровЭнтони БлинкенМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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