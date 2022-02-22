https://ria.ru/20220222/peregovory-1774229801.html

В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине

В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине - РИА Новости, 22.02.2022

В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине

Переговоры - единственный путь устранить разногласия между ключевыми игроками по Украине, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T06:05

2022-02-22T06:05

2022-02-22T07:34

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ООН, 22 фев — РИА Новости. Переговоры - единственный путь устранить разногласия между ключевыми игроками по Украине, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Переговоры — единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с резолюцией 2202 Совета безопасности", — добавила она.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, розмари дикарло, признание днр и лнр в россии