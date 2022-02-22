https://ria.ru/20220222/peregovory-1774229801.html
В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине
В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине - РИА Новости, 22.02.2022
В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине
Переговоры - единственный путь устранить разногласия между ключевыми игроками по Украине, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:05
2022-02-22T06:05
2022-02-22T07:34
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россия
луганская народная республика
украина
розмари дикарло
признание днр и лнр в россии
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ООН, 22 фев — РИА Новости. Переговоры - единственный путь устранить разногласия между ключевыми игроками по Украине, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Переговоры — единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с резолюцией 2202 Совета безопасности", — добавила она.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, розмари дикарло, признание днр и лнр в россии
06:05 22.02.2022 (обновлено: 07:34 22.02.2022)
В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине
Замгенсека ООН ДиКарло: переговоры — единственный путь преодолеть разногласия по Украине