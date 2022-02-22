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В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине
В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине - РИА Новости, 22.02.2022
В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине
Переговоры - единственный путь устранить разногласия между ключевыми игроками по Украине, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:05
2022-02-22T07:34
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
розмари дикарло
признание днр и лнр в россии
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ООН, 22 фев — РИА Новости. Переговоры - единственный путь устранить разногласия между ключевыми игроками по Украине, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Переговоры — единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с резолюцией 2202 Совета безопасности", — добавила она.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, розмари дикарло, признание днр и лнр в россии
06:05 22.02.2022 (обновлено: 07:34 22.02.2022)
 
В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине

Замгенсека ООН ДиКарло: переговоры — единственный путь преодолеть разногласия по Украине

© REUTERS / Andrew KellyЗаседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 фев — РИА Новости. Переговоры - единственный путь устранить разногласия между ключевыми игроками по Украине, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

"Мы крайне обеспокоены возможными последствиями последних событий для существующих переговорных рамок. В условиях нынешних рисков и неопределенности еще важнее вести диалог", — сказала ДиКарло, имея в виду решение РФ признать независимость ДНР и ЛНР.

"Переговоры — единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с резолюцией 2202 Совета безопасности", — добавила она.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРозмари ДиКарлоПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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