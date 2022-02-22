Глава ЛНР заявил, что не боится санкций
Глава ЛНР Пасечник заявил, что не боится санкций, так как у него нет активов на Украине
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что не боится экономических санкций, подчеркнув, что у него нет активов на территории Украины.
"Откровенно заявляю, что у меня нет никаких счетов, никакой недвижимости ни за границей, ни на территории Украины, ни на любой другой территории. Поэтому я этих санкций не боюсь", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия, напротив, выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.
Опубликовано: Дарья Буймова