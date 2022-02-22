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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/pasechnik-1774402284.html
Глава ЛНР заявил, что не боится санкций
Глава ЛНР заявил, что не боится санкций - РИА Новости, 22.02.2022
Глава ЛНР заявил, что не боится санкций
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что не боится экономических санкций, подчеркнув, что у него нет активов на территории Украины. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:19
2022-02-22T17:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
джо байден
ростовская область
россия
нато
сирия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что не боится экономических санкций, подчеркнув, что у него нет активов на территории Украины."Откровенно заявляю, что у меня нет никаких счетов, никакой недвижимости ни за границей, ни на территории Украины, ни на любой другой территории. Поэтому я этих санкций не боюсь", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия, напротив, выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774361444.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/sanktsii-1774380501.html
ростовская область
россия
сирия
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Дарья Буймова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, джо байден, ростовская область, россия, нато, сирия, признание днр и лнр в россии
17:19 22.02.2022
 
Глава ЛНР заявил, что не боится санкций

Глава ЛНР Пасечник заявил, что не боится санкций, так как у него нет активов на Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что не боится экономических санкций, подчеркнув, что у него нет активов на территории Украины.
"Откровенно заявляю, что у меня нет никаких счетов, никакой недвижимости ни за границей, ни на территории Украины, ни на любой другой территории. Поэтому я этих санкций не боюсь", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Москва не боится санкций из-за признания ДНР и ЛНР, заявили в МИД
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия, напротив, выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
16:09В России
Миронов объяснил, почему России не страшны санкции Запада
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДжо БайденРостовская областьРоссияНАТОСирияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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