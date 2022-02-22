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США, Франция и ФРГ обсудили меры после признания Россией ДНР и ЛНР

США, Франция и ФРГ обсудили меры после признания Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

США, Франция и ФРГ обсудили меры после признания Россией ДНР и ЛНР

Президент США Джо Байден обсудил в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:22

2022-02-22T01:22

2022-02-22T05:00

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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем координацию дальнейших шагов в ответ на решение России признать независимость ДНР и ЛНР, сообщил Белый дом.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

сша

франция

германия

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

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