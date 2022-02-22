Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/otvet-1774207260.html
Лидеры США, ФРГ и Франции пригрозили ответом на признание ДНР и ЛНР Россией
Лидеры США, ФРГ и Франции пригрозили ответом на признание ДНР и ЛНР Россией - РИА Новости, 22.02.2022
Лидеры США, ФРГ и Франции пригрозили ответом на признание ДНР и ЛНР Россией
Лидеры США, ФРГ и Франции пообещали, что признание Россией ДНР и ЛНР не останется без ответа, говорится в сообщении пресс-службы германского правительства по... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:02
2022-02-22T05:00
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
германия
сша
франция
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774108380_0:0:3213:1807_1920x0_80_0_0_ea8af8269ea3fae0471a42812bcefd7f.jpg
БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Лидеры США, ФРГ и Франции пообещали, что признание Россией ДНР и ЛНР не останется без ответа, говорится в сообщении пресс-службы германского правительства по итогам телефонного разговора американского президента Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
германия
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Григорий Ивашкин
Григорий Ивашкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774108380_13:0:2742:2047_1920x0_80_0_0_3b309417b2ac1c3ad5f8584a5459c958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, германия, сша, франция, признание днр и лнр в россии
01:02 22.02.2022 (обновлено: 05:00 22.02.2022)
 
Лидеры США, ФРГ и Франции пригрозили ответом на признание ДНР и ЛНР Россией

Лидеры США, ФРГ и Франции пригрозили России ответом на признание суверенитета ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Лидеры США, ФРГ и Франции пообещали, что признание Россией ДНР и ЛНР не останется без ответа, говорится в сообщении пресс-службы германского правительства по итогам телефонного разговора американского президента Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона.
"Все трое собеседников согласились, что этот односторонний шаг России является явным нарушением минских соглашений. Германия, Франция и США резко осудили решение президента России. Этот шаг не останется без ответа", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияГерманияСШАФранцияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала