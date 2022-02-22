01:02 22.02.2022 (обновлено: 05:00 22.02.2022)
Лидеры США, ФРГ и Франции пригрозили ответом на признание ДНР и ЛНР Россией
Лидеры США, ФРГ и Франции пригрозили России ответом на признание суверенитета ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Лидеры США, ФРГ и Франции пообещали, что признание Россией ДНР и ЛНР не останется без ответа, говорится в сообщении пресс-службы германского правительства по итогам телефонного разговора американского президента Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона.
"Все трое собеседников согласились, что этот односторонний шаг России является явным нарушением минских соглашений. Германия, Франция и США резко осудили решение президента России. Этот шаг не останется без ответа", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Григорий Ивашкин