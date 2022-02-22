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Лидеры США, ФРГ и Франции пригрозили ответом на признание ДНР и ЛНР Россией

Лидеры США, ФРГ и Франции пригрозили ответом на признание ДНР и ЛНР Россией - РИА Новости, 22.02.2022

Лидеры США, ФРГ и Франции пригрозили ответом на признание ДНР и ЛНР Россией

Лидеры США, ФРГ и Франции пообещали, что признание Россией ДНР и ЛНР не останется без ответа, говорится в сообщении пресс-службы германского правительства по... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:02

2022-02-22T01:02

2022-02-22T05:00

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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сша

франция

признание днр и лнр в россии

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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Лидеры США, ФРГ и Франции пообещали, что признание Россией ДНР и ЛНР не останется без ответа, говорится в сообщении пресс-службы германского правительства по итогам телефонного разговора американского президента Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

германия

сша

франция

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, германия, сша, франция, признание днр и лнр в россии