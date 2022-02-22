Зеленского попросили уйти

15:26 22.02.2022 (обновлено: 16:23 22.02.2022)
В Раде призвали Зеленского уйти в отставку
Партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" призвала Зеленского уйти в отставку
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" призвала руководство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским уйти в отставку из-за провала задачи по возвращению Донбасса, говорится в обращении на сайте партии.
"Ситуация, складывающаяся вокруг Донбасса, — это страшный итог бездеятельности и безволия власти, <…> за два с половиной года не было сделано ни одного шага к выполнению политической части Минских соглашений", — указывается в публикации.
Депутаты выступили за отставку государственных лидеров и последующий поиск дипломатических путей по восстановлению мира и территориальной целостности Украины.
Накануне вечером Владимир Путин обратился к гражданам России и соотечественникам на Украине и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку киевские власти отказываются выполнять Минские соглашения. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Опубликовано: Влада Икрамова