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Зеленского попросили уйти
В Раде призвали Зеленского уйти в отставку - РИА Новости, 22.02.2022
Зеленского попросили уйти
Украинская партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" призвала руководство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским уйти в отставку из-за провала... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:26
2022-02-22T16:23
в мире
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
донбасс
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" призвала руководство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским уйти в отставку из-за провала задачи по возвращению Донбасса, говорится в обращении на сайте партии.Депутаты выступили за отставку государственных лидеров и последующий поиск дипломатических путей по восстановлению мира и территориальной целостности Украины.Накануне вечером Владимир Путин обратился к гражданам России и соотечественникам на Украине и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку киевские власти отказываются выполнять Минские соглашения. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию.
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в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, донбасс, владимир зеленский
15:26 22.02.2022 (обновлено: 16:23 22.02.2022)
 
В Раде призвали Зеленского уйти в отставку

Партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" призвала Зеленского уйти в отставку

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" призвала руководство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским уйти в отставку из-за провала задачи по возвращению Донбасса, говорится в обращении на сайте партии.

"Ситуация, складывающаяся вокруг Донбасса, — это страшный итог бездеятельности и безволия власти, <…> за два с половиной года не было сделано ни одного шага к выполнению политической части Минских соглашений", — указывается в публикации.

Депутаты выступили за отставку государственных лидеров и последующий поиск дипломатических путей по восстановлению мира и территориальной целостности Украины.
Накануне вечером Владимир Путин обратился к гражданам России и соотечественникам на Украине и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку киевские власти отказываются выполнять Минские соглашения. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
10:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев будет защищать свой суверенитет, заявил министр обороны Украины
Опубликовано: Влада Икрамова
 
В миреУкраинаОппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада УкраиныДонбассВладимир Зеленский
 
 
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