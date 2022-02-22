https://ria.ru/20220222/otstavka-1774364375.html

Зеленского попросили уйти

В Раде призвали Зеленского уйти в отставку - РИА Новости, 22.02.2022

Зеленского попросили уйти

Украинская партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" призвала руководство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским уйти в отставку из-за провала... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:26

2022-02-22T15:26

2022-02-22T16:23

в мире

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

донбасс

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" призвала руководство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским уйти в отставку из-за провала задачи по возвращению Донбасса, говорится в обращении на сайте партии.Депутаты выступили за отставку государственных лидеров и последующий поиск дипломатических путей по восстановлению мира и территориальной целостности Украины.Накануне вечером Владимир Путин обратился к гражданам России и соотечественникам на Украине и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку киевские власти отказываются выполнять Минские соглашения. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию.

https://ria.ru/20220222/ukraina-1774257402.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, донбасс, владимир зеленский