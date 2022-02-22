https://ria.ru/20220222/otdykh-1774112880.html

Названы популярные направления для отдыха на 8 Марта по акции с кешбэком

Названы популярные направления для отдыха на 8 Марта по акции с кешбэком - РИА Новости, 22.02.2022

Названы популярные направления для отдыха на 8 Марта по акции с кешбэком

Туроператоры назвали самые востребованные направления для отдыха на 8 Марта по программе туристического кешбэка, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:26

2022-02-22T10:26

2022-02-22T10:26

туризм

новости - туризм

московская область (подмосковье)

москва

сочи

санкт-петербург

республика крым

кешбэк

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Туроператоры назвали самые востребованные направления для отдыха на 8 Марта по программе туристического кешбэка, сообщает АТОР.Рейтинг бронирований на мартовские праздники ожидаемо возглавляет Сочи — на него приходится половина всех продаж, говорят представители отрасли. Россияне едут на черноморский курорт, чтобы покататься на лыжах или провести несколько дней у моря.Помимо Сочи, в топ вошли курорты Кавказских Минеральных Вод, Санкт-Петербург, Крым и Калининград. У некоторых туроператоров популярностью также пользуются Москва и Московская область.Уточняется, что в среднем россияне бронируют по кешбэку туры на три-пять ночей. Стоимость такого путешествия стартует от 16 тысяч рублей с человека.

https://ria.ru/20220221/sochi-1774084929.html

московская область (подмосковье)

москва

сочи

санкт-петербург

республика крым

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, московская область (подмосковье), москва, сочи, санкт-петербург, республика крым, кешбэк, отдых, туризм, туристы, 8 марта, международный женский день