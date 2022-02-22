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Совфед одобрил закон о максимальном числе единиц оружия в собственности
Совфед одобрил закон о максимальном числе единиц оружия в собственности - РИА Новости, 22.02.2022
Совфед одобрил закон о максимальном числе единиц оружия в собственности
Совет Федерации одобрил во вторник закон, устанавливающий максимальное число единиц гражданского оружия, которое разрешается иметь в собственности гражданам РФ. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:35
2022-02-22T18:35
россия
совет федерации рф
общество
оружие
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, устанавливающий максимальное число единиц гражданского оружия, которое разрешается иметь в собственности гражданам РФ.Изменения вносятся в ФЗ "Об оружии".Закон уточняет число единиц гражданского оружия отдельных категорий (если оно не является предметом коллекционирования), которое разрешается иметь в собственности россиянам. В этот перечень входит – 5 единиц огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, 10 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия или охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом – при наличии у гражданина права на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.Кроме этого, это 5 единиц спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом, 5 единиц охотничьего метательного стрелкового оружия, 2 единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения, 10 единиц общего количества огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия или охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.Предусматривается, что лицензию на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом имеют право получать россияне, которые имеют охотничий билет при наличии одного из условий.В частности, если россиянин занимается профессиональной деятельностью, связанной с охотой, владеет непрерывно не менее 5-ти лет охотничьим огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием, а также с нарезным стволом на основании разрешения на его хранение и ношение, владел непрерывно не менее 5-ти лет охотничьим огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием, если со дня истечения срока действия разрешения или его аннулирования на основании добровольного отказа гражданина от указанного разрешения прошло не более года.За продлением разрешения на хранение, ношение и использование оружия гражданин обязан обратиться не ранее полугода и не позднее, чем за месяц до окончания срока его действия.Ремонт гражданского и служебного оружия, включая ремонт и замену основных частей огнестрельного оружия, вправе осуществлять юридические лица, имеющие лицензию на ремонт или производство гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, а передача собственниками оружия для ремонта осуществляется на основании направления, выдаваемого Росгвардией или ее территориальным органом.Помимо этого, закон предусматривает, что россияне, награжденные боевым короткоствольным ручным стрелковым оружием, на основании разрешения на его хранение и ношение вправе приобретать у юрлиц, имеющих лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему, и хранить патроны к гражданскому огнестрельному оружию, имеющие равные калибр и размеры с патронами к боевому короткоствольному ручному стрелковому оружию, которым они награждены.Запрещается коллекционировать оружие, право на приобретение которого не имеется, вводятся понятия "техническое обслуживание оружия" и "ремонт оружия".
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россия, совет федерации рф, общество, оружие, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
18:35 22.02.2022
 
Совфед одобрил закон о максимальном числе единиц оружия в собственности

Совфед одобрил закон о максимальном числе единиц гражданского оружия в собственности

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбразцы оружия на витрине оружейного магазина
Образцы оружия на витрине оружейного магазина - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Образцы оружия на витрине оружейного магазина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, устанавливающий максимальное число единиц гражданского оружия, которое разрешается иметь в собственности гражданам РФ.
Изменения вносятся в ФЗ "Об оружии".
Пистолет - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 10:44
Судимым россиянам станет сложнее получить лицензию на оружие
Закон уточняет число единиц гражданского оружия отдельных категорий (если оно не является предметом коллекционирования), которое разрешается иметь в собственности россиянам. В этот перечень входит – 5 единиц огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, 10 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия или охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом – при наличии у гражданина права на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.
Кроме этого, это 5 единиц спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом, 5 единиц охотничьего метательного стрелкового оружия, 2 единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения, 10 единиц общего количества огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия или охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.
Предусматривается, что лицензию на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом имеют право получать россияне, которые имеют охотничий билет при наличии одного из условий.
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В частности, если россиянин занимается профессиональной деятельностью, связанной с охотой, владеет непрерывно не менее 5-ти лет охотничьим огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием, а также с нарезным стволом на основании разрешения на его хранение и ношение, владел непрерывно не менее 5-ти лет охотничьим огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием, если со дня истечения срока действия разрешения или его аннулирования на основании добровольного отказа гражданина от указанного разрешения прошло не более года.
За продлением разрешения на хранение, ношение и использование оружия гражданин обязан обратиться не ранее полугода и не позднее, чем за месяц до окончания срока его действия.
Ремонт гражданского и служебного оружия, включая ремонт и замену основных частей огнестрельного оружия, вправе осуществлять юридические лица, имеющие лицензию на ремонт или производство гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, а передача собственниками оружия для ремонта осуществляется на основании направления, выдаваемого Росгвардией или ее территориальным органом.
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Помимо этого, закон предусматривает, что россияне, награжденные боевым короткоствольным ручным стрелковым оружием, на основании разрешения на его хранение и ношение вправе приобретать у юрлиц, имеющих лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему, и хранить патроны к гражданскому огнестрельному оружию, имеющие равные калибр и размеры с патронами к боевому короткоствольному ручному стрелковому оружию, которым они награждены.
Запрещается коллекционировать оружие, право на приобретение которого не имеется, вводятся понятия "техническое обслуживание оружия" и "ремонт оружия".
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2 января, 10:25
Оружие по закону станет источником повышенной опасности
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияСовет Федерации РФОбществоОружиеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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