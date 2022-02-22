12:54 22.02.2022 (обновлено: 15:06 22.02.2022)
Решение признать ДНР и ЛНР принято на основании Устава ООН, заявили в МИД
МИД: решение о признании ДНР и ЛНР принято на основании положений Устава ООН
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Решение России признать независимость ЛНР и ДНР принято на основе Устава ООН, говорится в заявлении МИД России.
"Решение было принято с учетом свободного волеизъявления жителей Донбасса, на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Заключительного акта СБСЕ, других основополагающих международных документов", - говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте МИД РФ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Екатерина Зайцева