https://ria.ru/20220222/oon-1774309250.html

Решение признать ДНР и ЛНР принято на основании Устава ООН, заявили в МИД

Решение признать ДНР и ЛНР принято на основании Устава ООН, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022

Решение признать ДНР и ЛНР принято на основании Устава ООН, заявили в МИД

Решение России признать независимость ЛНР и ДНР принято на основе Устава ООН, говорится в заявлении МИД России. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:54

2022-02-22T12:54

2022-02-22T15:06

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

оон

в мире

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луганская народная республика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Решение России признать независимость ЛНР и ДНР принято на основе Устава ООН, говорится в заявлении МИД России."Решение было принято с учетом свободного волеизъявления жителей Донбасса, на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Заключительного акта СБСЕ, других основополагающих международных документов", - говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте МИД РФ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220222/ukraina-1774349451.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, денис пушилин