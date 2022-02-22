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Решение признать ДНР и ЛНР принято на основании Устава ООН, заявили в МИД
Решение признать ДНР и ЛНР принято на основании Устава ООН, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022
Решение признать ДНР и ЛНР принято на основании Устава ООН, заявили в МИД
Решение России признать независимость ЛНР и ДНР принято на основе Устава ООН, говорится в заявлении МИД России. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:54
2022-02-22T15:06
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
денис пушилин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Решение России признать независимость ЛНР и ДНР принято на основе Устава ООН, говорится в заявлении МИД России."Решение было принято с учетом свободного волеизъявления жителей Донбасса, на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Заключительного акта СБСЕ, других основополагающих международных документов", - говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте МИД РФ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774349451.html
донецкая народная республика
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Екатерина Зайцева
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ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, денис пушилин
12:54 22.02.2022 (обновлено: 15:06 22.02.2022)
 
Решение признать ДНР и ЛНР принято на основании Устава ООН, заявили в МИД

МИД: решение о признании ДНР и ЛНР принято на основании положений Устава ООН

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Решение России признать независимость ЛНР и ДНР принято на основе Устава ООН, говорится в заявлении МИД России.
"Решение было принято с учетом свободного волеизъявления жителей Донбасса, на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Заключительного акта СБСЕ, других основополагающих международных документов", - говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
14:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минские соглашения не действуют по вине Киева, заявил замглавы МИД Руденко
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Ситуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООНВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис Пушилин
 
 
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