02:23 22.02.2022 (обновлено: 04:57 22.02.2022)
Постпред США поддержала призыв Украины созвать заседание СБ ООН
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд одобрила призыв Киева созвать заседание СБ организации
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд . Архивное фото
ООН, 22 фев – РИА Новости. США поддерживают призыв Украины созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с решением РФ признать независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей, говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Сегодня Россия объявила, что признает "независимыми государствами" части суверенной территории Украины в ее регионе Донбасс, который в настоящее время контролируется пророссийскими силами. Это… нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", — отметила Томас-Гринфилд.
"Поддерживаем призыв Украины к срочному созыву Совета безопасности ООН. Совет Безопасности должен потребовать, чтобы Россия уважала суверенитет и территориальную целостность Украины. Действия Кремля сегодня являются полным отказом от минских соглашений и нарушением резолюции 2202 Совета Безопасности ООН. Заявление России — не более чем театр, очевидно, призванный создать предлог для дальнейшего вторжения в Украину", – указала постпред.
Опубликовано: Никита Брыкин