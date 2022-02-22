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Постпред США поддержала призыв Украины созвать заседание СБ ООН
Постпред США поддержала призыв Украины созвать заседание СБ ООН - РИА Новости, 22.02.2022
Постпред США поддержала призыв Украины созвать заседание СБ ООН
США поддерживают призыв Украины созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с решением РФ признать независимость отдельных районов Донецкой и Луганской... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:23
2022-02-22T04:57
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
оон
линда томас-гринфилд
сша
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ООН, 22 фев – РИА Новости. США поддерживают призыв Украины созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с решением РФ признать независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей, говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР."Поддерживаем призыв Украины к срочному созыву Совета безопасности ООН. Совет Безопасности должен потребовать, чтобы Россия уважала суверенитет и территориальную целостность Украины. Действия Кремля сегодня являются полным отказом от минских соглашений и нарушением резолюции 2202 Совета Безопасности ООН. Заявление России — не более чем театр, очевидно, призванный создать предлог для дальнейшего вторжения в Украину", – указала постпред.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
сша
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, оон, линда томас-гринфилд, сша, признание днр и лнр в россии
02:23 22.02.2022 (обновлено: 04:57 22.02.2022)
 
Постпред США поддержала призыв Украины созвать заседание СБ ООН

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд одобрила призыв Киева созвать заседание СБ организации

© REUTERS / Mike SegarПредставитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Mike Segar
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 фев – РИА Новости. США поддерживают призыв Украины созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с решением РФ признать независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей, говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Сегодня Россия объявила, что признает "независимыми государствами" части суверенной территории Украины в ее регионе Донбасс, который в настоящее время контролируется пророссийскими силами. Это… нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", — отметила Томас-Гринфилд.
"Поддерживаем призыв Украины к срочному созыву Совета безопасности ООН. Совет Безопасности должен потребовать, чтобы Россия уважала суверенитет и территориальную целостность Украины. Действия Кремля сегодня являются полным отказом от минских соглашений и нарушением резолюции 2202 Совета Безопасности ООН. Заявление России — не более чем театр, очевидно, призванный создать предлог для дальнейшего вторжения в Украину", – указала постпред.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Участник акции протеста против возможного вторжения России на Украину напротив Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
02:15
"Пока не покатятся танки": Белый дом высказался о кризисе вокруг Украины
Опубликовано: Никита Брыкин
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаООНЛинда Томас-ГринфилдСШАПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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