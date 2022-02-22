https://ria.ru/20220222/oon-1774216246.html

Постпред США поддержала призыв Украины созвать заседание СБ ООН

Постпред США поддержала призыв Украины созвать заседание СБ ООН - РИА Новости, 22.02.2022

Постпред США поддержала призыв Украины созвать заседание СБ ООН

США поддерживают призыв Украины созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с решением РФ признать независимость отдельных районов Донецкой и Луганской... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T02:23

2022-02-22T02:23

2022-02-22T04:57

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владимир путин

донецкая народная республика

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оон

линда томас-гринфилд

сша

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ООН, 22 фев – РИА Новости. США поддерживают призыв Украины созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с решением РФ признать независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей, говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР."Поддерживаем призыв Украины к срочному созыву Совета безопасности ООН. Совет Безопасности должен потребовать, чтобы Россия уважала суверенитет и территориальную целостность Украины. Действия Кремля сегодня являются полным отказом от минских соглашений и нарушением резолюции 2202 Совета Безопасности ООН. Заявление России — не более чем театр, очевидно, призванный создать предлог для дальнейшего вторжения в Украину", – указала постпред.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/ssha-1774215637.html

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Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, оон, линда томас-гринфилд, сша, признание днр и лнр в россии