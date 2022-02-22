ОНФ откроет представительства в Донецкой и Луганской народных республиках
ОНФ откроет свои представительства в Донецкой и Луганской народных республиках
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаги Луганской Народной Республики на мосту возле КПВВ "Станица Луганская"
Флаги Луганской Народной Республики на мосту возле КПВВ "Станица Луганская"
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Общероссийский Народный фронт в ближайшее время откроет в Донецкой и Луганской народных республиках свои представительства, заявил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
"Президентом принято историческое решение. Команда Народного Фронта сейчас работает в Ростове - нужно обеспечить беженцев из ЛДНР всем необходимым. Теперь у них появится шанс вернуться в свои дома и чувствовать себя в безопасности. Народный фронт в ближайшее время откроет в Донецкой и Луганской народных республиках свои представительства. Наша задача и дальше помогать людям - ведь мы один народ и своих не бросаем",- сказал Кузнецов.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева