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Совфед одобрил закон по "русским офшорам", снимающий претензии ЕС
Совфед одобрил закон по "русским офшорам", снимающий претензии ЕС - РИА Новости, 22.02.2022
Совфед одобрил закон по "русским офшорам", снимающий претензии ЕС
Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон, донастраивающий режим специальных административных районов (САР) и снимающий угрозу попадания России в "серый"... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:56
2022-02-22T16:56
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон, донастраивающий режим специальных административных районов (САР) и снимающий угрозу попадания России в "серый" налоговый список Евросоюза.Как пояснял Минфин, изменения в режим так называемых "русских офшоров" были подготовлены по результатам консультаций с ЕС, чтобы привести его в соответствие требованиям к добросовестным налоговым практикам. В частности, изменения предусматривают, что для получения налоговых преференций любым новым и существующим компаниям в САР (для существующих компаний начиная с 2026 года) будет необходимо подтвердить реальность перевода бизнеса на территорию этих районов и ведение там экономической деятельности (substance).Законом прописаны конкретные условия предоставления международной холдинговой компании (МХК) налоговых льгот на территории САРа. На территории спецрайона у нее должен быть офис площадью не менее 50 квадратных метров, а в штате - не менее 15 местных жителей. При этом минимальный объем инвестиций в строительство объектов социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, которые МХК обязана осуществить в течение трех лет, чтобы иметь право на налоговые льготы, увеличивается с 50 миллионов до 300 миллионов рублей.Льготы сможет получить МХК, доля доходов которой от пассивной деятельности превышает 90% в общей сумме доходов, а доля расходов на приобретение товаров (работ, услуг) в России превышает 70% от общей суммы понесенных расходов. При этом хотя бы одно контролирующее лицо такой холдинговой компании должно быть налоговым резидентом РФ.Закон также позволяет не только иностранным, но и российским холдингам становиться резидентами спецрайонов. Это смогут сделать российские холдинговые компании, созданные до 2018 года, с местом нахождения на территории спецрайона и с неизменным с 1 января 2017 года составом контролирующих лиц. Чтобы стать резидентом САР, российская компания должна будет получить статус МХК, а заявку на этот статус она сможет подать только после "переезда" в этот спецрайон.При этом переезд в САР из другого региона России будет возможен только в случае, если против этого не возражают власти этого региона. О желании получить такой статус российская компания обязана будет уведомить власти региона, в котором она зарегистрирована до "переезда", не позднее чем за полгода до подачи соответствующей заявки. Власти региона смогут накладывать вето на такой "переезд" в отношении компании, если на нее приходилось более 1% от поступавшего в региональный бюджет налога на прибыль хотя бы в один год из трех последних.САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).Редакция первого чтения законопроекта вносила изменения в Налоговый кодекс, связанные с проведением в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента по переходу микропредприятий на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. При рассмотрении законопроекта во втором чтении он был дополнен положениями, допускающими регистрацию в САРах российских холдингов при выполнении ряда условий.
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Ольга Филиппова
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, совет федерации рф
16:56 22.02.2022
 
Совфед одобрил закон по "русским офшорам", снимающий претензии ЕС

Совфед одобрил во вторник закон по "русским офшорам", снимающий претензии ЕС

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы Совета Федерации РФ во время заседания
Сенаторы Совета Федерации РФ во время заседания
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы Совета Федерации РФ во время заседания
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон, донастраивающий режим специальных административных районов (САР) и снимающий угрозу попадания России в "серый" налоговый список Евросоюза.
Как пояснял Минфин, изменения в режим так называемых "русских офшоров" были подготовлены по результатам консультаций с ЕС, чтобы привести его в соответствие требованиям к добросовестным налоговым практикам. В частности, изменения предусматривают, что для получения налоговых преференций любым новым и существующим компаниям в САР (для существующих компаний начиная с 2026 года) будет необходимо подтвердить реальность перевода бизнеса на территорию этих районов и ведение там экономической деятельности (substance).
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа 2020, 14:30
Минфин намерен сделать "русские офшоры" более привлекательными
Законом прописаны конкретные условия предоставления международной холдинговой компании (МХК) налоговых льгот на территории САРа. На территории спецрайона у нее должен быть офис площадью не менее 50 квадратных метров, а в штате - не менее 15 местных жителей. При этом минимальный объем инвестиций в строительство объектов социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, которые МХК обязана осуществить в течение трех лет, чтобы иметь право на налоговые льготы, увеличивается с 50 миллионов до 300 миллионов рублей.
Льготы сможет получить МХК, доля доходов которой от пассивной деятельности превышает 90% в общей сумме доходов, а доля расходов на приобретение товаров (работ, услуг) в России превышает 70% от общей суммы понесенных расходов. При этом хотя бы одно контролирующее лицо такой холдинговой компании должно быть налоговым резидентом РФ.
Закон также позволяет не только иностранным, но и российским холдингам становиться резидентами спецрайонов. Это смогут сделать российские холдинговые компании, созданные до 2018 года, с местом нахождения на территории спецрайона и с неизменным с 1 января 2017 года составом контролирующих лиц. Чтобы стать резидентом САР, российская компания должна будет получить статус МХК, а заявку на этот статус она сможет подать только после "переезда" в этот спецрайон.
При этом переезд в САР из другого региона России будет возможен только в случае, если против этого не возражают власти этого региона. О желании получить такой статус российская компания обязана будет уведомить власти региона, в котором она зарегистрирована до "переезда", не позднее чем за полгода до подачи соответствующей заявки. Власти региона смогут накладывать вето на такой "переезд" в отношении компании, если на нее приходилось более 1% от поступавшего в региональный бюджет налога на прибыль хотя бы в один год из трех последних.
САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).
Редакция первого чтения законопроекта вносила изменения в Налоговый кодекс, связанные с проведением в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента по переходу микропредприятий на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. При рассмотрении законопроекта во втором чтении он был дополнен положениями, допускающими регистрацию в САРах российских холдингов при выполнении ряда условий.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2019
13 ноября 2019, 12:43
Госдума приняла закон об условиях регистрации НКО в "русских офшорах"
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияСовет Федерации РФ
 
 
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