https://ria.ru/20220222/ofshory-1774396103.html
Совфед одобрил закон по "русским офшорам", снимающий претензии ЕС
Совфед одобрил закон по "русским офшорам", снимающий претензии ЕС - РИА Новости, 22.02.2022
Совфед одобрил закон по "русским офшорам", снимающий претензии ЕС
Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон, донастраивающий режим специальных административных районов (САР) и снимающий угрозу попадания России в "серый"... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:56
2022-02-22T16:56
2022-02-22T16:56
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон, донастраивающий режим специальных административных районов (САР) и снимающий угрозу попадания России в "серый" налоговый список Евросоюза.Как пояснял Минфин, изменения в режим так называемых "русских офшоров" были подготовлены по результатам консультаций с ЕС, чтобы привести его в соответствие требованиям к добросовестным налоговым практикам. В частности, изменения предусматривают, что для получения налоговых преференций любым новым и существующим компаниям в САР (для существующих компаний начиная с 2026 года) будет необходимо подтвердить реальность перевода бизнеса на территорию этих районов и ведение там экономической деятельности (substance).Законом прописаны конкретные условия предоставления международной холдинговой компании (МХК) налоговых льгот на территории САРа. На территории спецрайона у нее должен быть офис площадью не менее 50 квадратных метров, а в штате - не менее 15 местных жителей. При этом минимальный объем инвестиций в строительство объектов социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, которые МХК обязана осуществить в течение трех лет, чтобы иметь право на налоговые льготы, увеличивается с 50 миллионов до 300 миллионов рублей.Льготы сможет получить МХК, доля доходов которой от пассивной деятельности превышает 90% в общей сумме доходов, а доля расходов на приобретение товаров (работ, услуг) в России превышает 70% от общей суммы понесенных расходов. При этом хотя бы одно контролирующее лицо такой холдинговой компании должно быть налоговым резидентом РФ.Закон также позволяет не только иностранным, но и российским холдингам становиться резидентами спецрайонов. Это смогут сделать российские холдинговые компании, созданные до 2018 года, с местом нахождения на территории спецрайона и с неизменным с 1 января 2017 года составом контролирующих лиц. Чтобы стать резидентом САР, российская компания должна будет получить статус МХК, а заявку на этот статус она сможет подать только после "переезда" в этот спецрайон.При этом переезд в САР из другого региона России будет возможен только в случае, если против этого не возражают власти этого региона. О желании получить такой статус российская компания обязана будет уведомить власти региона, в котором она зарегистрирована до "переезда", не позднее чем за полгода до подачи соответствующей заявки. Власти региона смогут накладывать вето на такой "переезд" в отношении компании, если на нее приходилось более 1% от поступавшего в региональный бюджет налога на прибыль хотя бы в один год из трех последних.САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).Редакция первого чтения законопроекта вносила изменения в Налоговый кодекс, связанные с проведением в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента по переходу микропредприятий на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. При рассмотрении законопроекта во втором чтении он был дополнен положениями, допускающими регистрацию в САРах российских холдингов при выполнении ряда условий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, совет федерации рф
Совфед одобрил закон по "русским офшорам", снимающий претензии ЕС
Совфед одобрил во вторник закон по "русским офшорам", снимающий претензии ЕС
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон, донастраивающий режим специальных административных районов (САР) и снимающий угрозу попадания России в "серый" налоговый список Евросоюза.
Как пояснял Минфин
, изменения в режим так называемых "русских офшоров" были подготовлены по результатам консультаций с ЕС, чтобы привести его в соответствие требованиям к добросовестным налоговым практикам. В частности, изменения предусматривают, что для получения налоговых преференций любым новым и существующим компаниям в САР (для существующих компаний начиная с 2026 года) будет необходимо подтвердить реальность перевода бизнеса на территорию этих районов и ведение там экономической деятельности (substance).
Законом прописаны конкретные условия предоставления международной холдинговой компании (МХК) налоговых льгот на территории САРа. На территории спецрайона у нее должен быть офис площадью не менее 50 квадратных метров, а в штате - не менее 15 местных жителей. При этом минимальный объем инвестиций в строительство объектов социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, которые МХК обязана осуществить в течение трех лет, чтобы иметь право на налоговые льготы, увеличивается с 50 миллионов до 300 миллионов рублей.
Льготы сможет получить МХК, доля доходов которой от пассивной деятельности превышает 90% в общей сумме доходов, а доля расходов на приобретение товаров (работ, услуг) в России
превышает 70% от общей суммы понесенных расходов. При этом хотя бы одно контролирующее лицо такой холдинговой компании должно быть налоговым резидентом РФ.
Закон также позволяет не только иностранным, но и российским холдингам становиться резидентами спецрайонов. Это смогут сделать российские холдинговые компании, созданные до 2018 года, с местом нахождения на территории спецрайона и с неизменным с 1 января 2017 года составом контролирующих лиц. Чтобы стать резидентом САР, российская компания должна будет получить статус МХК, а заявку на этот статус она сможет подать только после "переезда" в этот спецрайон.
При этом переезд в САР из другого региона России будет возможен только в случае, если против этого не возражают власти этого региона. О желании получить такой статус российская компания обязана будет уведомить власти региона, в котором она зарегистрирована до "переезда", не позднее чем за полгода до подачи соответствующей заявки. Власти региона смогут накладывать вето на такой "переезд" в отношении компании, если на нее приходилось более 1% от поступавшего в региональный бюджет налога на прибыль хотя бы в один год из трех последних.
САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край
) и Октябрьский (Калининградская область
).
Редакция первого чтения законопроекта вносила изменения в Налоговый кодекс, связанные с проведением в Москве
, Татарстане, Московской и Калужской областях
эксперимента по переходу микропредприятий на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. При рассмотрении законопроекта во втором чтении он был дополнен положениями, допускающими регистрацию в САРах российских холдингов при выполнении ряда условий.