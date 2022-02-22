07:52 22.02.2022 (обновлено: 08:02 22.02.2022)
Глава МИД Казахстана назвал "невозможным" применение сил ОДКБ в ЛНР и ДНР
Глава МИД Казахстана Тлеуберди назвал невозможным применение сил ОДКБ в ЛНР и ДНР
© РИА Новости / Дмитрий Рыжаков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие из миротворческого контингента ОДКБ во время выгрузки из самолета военно-транспортной авиации ВКС России
Российские военнослужащие из миротворческого контингента ОДКБ во время выгрузки из самолета военно-транспортной авиации ВКС России. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 22 фев - РИА Новости. Устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) позволяет применять военные или миротворческие силы лишь на территории стран-участниц организации, в связи с чем направление сил ОДКБ в ЛНР и ДНР невозможно, заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"Нет, невозможно, потому что, как вы знаете, устав ОДКБ строго ограничивает применение военных или миротворческих сил. Они могут применяться только на пространстве ОДКБ", - сказал Тлеуберди журналистам в кулуарах правительства во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.
"Как он сказал, это гипотетический вопрос. То есть практически это невозможно. Для возможного направления нужна, естественно, резолюция и соответствующий мандат Совета безопасности ООН. Но, как вы знаете, у ООН есть свои миротворческие силы, поэтому в практической плоскости вопрос так не стоит", - отметил глава МИД Казахстана.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Никита Стома