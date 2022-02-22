Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/odkb-1774237627.html
Глава МИД Казахстана назвал "невозможным" применение сил ОДКБ в ЛНР и ДНР
Глава МИД Казахстана назвал "невозможным" применение сил ОДКБ в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Глава МИД Казахстана назвал "невозможным" применение сил ОДКБ в ЛНР и ДНР
Устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) позволяет применять военные или миротворческие силы лишь на территории стран-участниц организации, РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T07:52
2022-02-22T08:02
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768154046_0:477:2730:2013_1920x0_80_0_0_3bf78aa057aee63bc218673576679057.jpg
НУР-СУЛТАН, 22 фев - РИА Новости. Устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) позволяет применять военные или миротворческие силы лишь на территории стран-участниц организации, в связи с чем направление сил ОДКБ в ЛНР и ДНР невозможно, заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.Тлеуберди напомнил, что "недавно генеральный секретарь ОДКБ прокомментировал вопрос о возможном направлении миротворческого контингента в ДНР и ЛНР"."Как он сказал, это гипотетический вопрос. То есть практически это невозможно. Для возможного направления нужна, естественно, резолюция и соответствующий мандат Совета безопасности ООН. Но, как вы знаете, у ООН есть свои миротворческие силы, поэтому в практической плоскости вопрос так не стоит", - отметил глава МИД Казахстана.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/kazakhstan-1774237328.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
нур-султан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768154046_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_95667643f4c0e902e069d2a24a631cc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, одкб, оон, мид казахстана, мухтар тлеуберди, нур-султан
07:52 22.02.2022 (обновлено: 08:02 22.02.2022)
 
Глава МИД Казахстана назвал "невозможным" применение сил ОДКБ в ЛНР и ДНР

Глава МИД Казахстана Тлеуберди назвал невозможным применение сил ОДКБ в ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Дмитрий Рыжаков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие из миротворческого контингента ОДКБ во время выгрузки из самолета военно-транспортной авиации ВКС России
Российские военнослужащие из миротворческого контингента ОДКБ во время выгрузки из самолета военно-транспортной авиации ВКС России - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Рыжаков
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие из миротворческого контингента ОДКБ во время выгрузки из самолета военно-транспортной авиации ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 22 фев - РИА Новости. Устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) позволяет применять военные или миротворческие силы лишь на территории стран-участниц организации, в связи с чем направление сил ОДКБ в ЛНР и ДНР невозможно, заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Нет, невозможно, потому что, как вы знаете, устав ОДКБ строго ограничивает применение военных или миротворческих сил. Они могут применяться только на пространстве ОДКБ", - сказал Тлеуберди журналистам в кулуарах правительства во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Тлеуберди напомнил, что "недавно генеральный секретарь ОДКБ прокомментировал вопрос о возможном направлении миротворческого контингента в ДНР и ЛНР".
"Как он сказал, это гипотетический вопрос. То есть практически это невозможно. Для возможного направления нужна, естественно, резолюция и соответствующий мандат Совета безопасности ООН. Но, как вы знаете, у ООН есть свои миротворческие силы, поэтому в практической плоскости вопрос так не стоит", - отметил глава МИД Казахстана.
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на совместной с министром иностранных дел Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
07:49В мире
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Донбассе
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОДКБООНМИД КазахстанаМухтар ТлеубердиНур-Султан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала