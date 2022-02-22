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В ДНР заявили о четырех обстрелах со стороны ВС Украины

В ДНР заявили о четырех обстрелах со стороны ВС Украины - РИА Новости, 22.02.2022

В ДНР заявили о четырех обстрелах со стороны ВС Украины

Украинские силовики обстреляли четыре населенных пункта в Донбассе, используя тяжелое вооружение, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T23:18

2022-02-22T23:18

2022-02-22T23:54

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли четыре населенных пункта в Донбассе, используя тяжелое вооружение, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Обстрелу подверглись Горловка, Доломитное, Зайцево, Верхнеторецкое.В период с 21:35 по 21:50 (время совпадает с мск) ВСУ выпустили 20 мин, в том числе калибра 120 миллиметров, запрещенные Минскими соглашениями, а также более 30 гранат из РПГ и АГС.Ситуация в Донбассе в последние недели обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Эта мера в первую очередь касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, руководители республик подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать их независимость.Накануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина