https://ria.ru/20220222/obstrely-1774457855.html

Шесть жилых домов повредили в селе Веселая Гора в ЛНР при артобстреле

Шесть жилых домов повредили в селе Веселая Гора в ЛНР при артобстреле - РИА Новости, 22.02.2022

Шесть жилых домов повредили в селе Веселая Гора в ЛНР при артобстреле

Шесть жилых домов и легковой автомобиль повреждены в селе Веселая Гора под Луганском в результате артобстрела со стороны украинских силовиков, сообщает... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T21:34

2022-02-22T21:34

2022-02-22T21:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774249567_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9d64e4aff03310bd8a63b6f7257035c8.jpg

ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Шесть жилых домов и легковой автомобиль повреждены в селе Веселая Гора под Луганском в результате артобстрела со стороны украинских силовиков, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ в направлении населенного пункта Веселая Гора с использованием артиллерии калибра 122 миллиметра (8 снарядов) получили повреждения шесть домостроений и легковой автомобиль", - сообщил журналистам офицер представительства ЛНР в СЦКК.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774452527.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр