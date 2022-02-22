12:16 22.02.2022 (обновлено: 13:07 22.02.2022)
Группа журналистов попала под обстрел на трассе в Горловку
Группа журналистов попала под обстрел на трассе в Горловку, никто не пострадал
Стела при въезде в Горловку
ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Несколько сотрудников СМИ попали под обстрел в Донбассе, где они снимали последствия вчерашнего взрыва.
"Группа журналистов попала под обстрел по дороге в Горловку. Украина обстреляла место ночного взрыва бомбы", — рассказал РИА Новости донецкий блогер американского происхождения, гражданин США и ДНР Патрик Ланкастер.
В группе были четверо человек, в том числе сам Ланкастер и внештатный фотограф РИА Новости.
"К счастью, все целы", — рассказал фотограф.
В группе были четверо человек, в том числе сам Ланкастер и внештатный фотограф РИА Новости.
"К счастью, все целы", — рассказал фотограф.
Ранее сообщалось, что на трассе Донецк — Горловка от взрыва, организованного украинскими диверсантами, погибли три человека.
Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Екатерина Зайцева