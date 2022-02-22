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В ДНР сообщили об обстреле Дзержинского

В ДНР сообщили об обстреле Дзержинского - РИА Новости, 22.02.2022

В ДНР сообщили об обстреле Дзержинского

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Дзержинское в самопровозглашенной Донецкой народной республике, выпустив 12 снарядов из крупнокалиберной... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T07:56

2022-02-22T07:56

2022-02-22T07:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Дзержинское в самопровозглашенной Донецкой народной республике, выпустив 12 снарядов из крупнокалиберной артиллерии, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)По данным представительства, обстрел произошел в 7.15 со стороны населенного пункта Водяное.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины