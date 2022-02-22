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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/obstrel-1774238068.html
В ДНР сообщили об обстреле Дзержинского
В ДНР сообщили об обстреле Дзержинского - РИА Новости, 22.02.2022
В ДНР сообщили об обстреле Дзержинского
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Дзержинское в самопровозглашенной Донецкой народной республике, выпустив 12 снарядов из крупнокалиберной... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T07:56
2022-02-22T07:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Дзержинское в самопровозглашенной Донецкой народной республике, выпустив 12 снарядов из крупнокалиберной артиллерии, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)По данным представительства, обстрел произошел в 7.15 со стороны населенного пункта Водяное.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
07:56 22.02.2022
 
В ДНР сообщили об обстреле Дзержинского

В ДНР сообщили об обстреле Дзержинского из крупнокалиберной артиллерии

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Дзержинское в самопровозглашенной Донецкой народной республике, выпустив 12 снарядов из крупнокалиберной артиллерии, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)
По данным представительства, обстрел произошел в 7.15 со стороны населенного пункта Водяное.
"Выпущено 12 снарядов калибра 122 мм", - уточняется в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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