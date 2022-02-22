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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/obstrel-1774228959.html
В ЛНР заявили о повреждении семи жилых домов при обстреле ВСУ
В ЛНР заявили о повреждении семи жилых домов при обстреле ВСУ - РИА Новости, 22.02.2022
В ЛНР заявили о повреждении семи жилых домов при обстреле ВСУ
Семь жилых домов повреждены в населенном пункте Александровск в Луганской народной республике в результате обстрела украинских силовиков, сообщает... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T05:55
2022-02-22T06:01
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Семь жилых домов повреждены в населенном пункте Александровск в Луганской народной республике в результате обстрела украинских силовиков, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
05:55 22.02.2022 (обновлено: 06:01 22.02.2022)
 
В ЛНР заявили о повреждении семи жилых домов при обстреле ВСУ

В ЛНР заявили о повреждении семи жилых домов в Александровске при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК ЛНР ведет мониторинг ситуации
Представитель СЦКК ЛНР ведет мониторинг ситуации - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель СЦКК ЛНР ведет мониторинг ситуации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Семь жилых домов повреждены в населенном пункте Александровск в Луганской народной республике в результате обстрела украинских силовиков, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Александровск повреждено семь жилых домостроений по улице Луганская", — говорится в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
03:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР
Опубликовано: Никита Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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