05:55 22.02.2022 (обновлено: 06:01 22.02.2022)
В ЛНР заявили о повреждении семи жилых домов при обстреле ВСУ
В ЛНР заявили о повреждении семи жилых домов в Александровске при обстреле ВСУ
Представитель СЦКК ЛНР ведет мониторинг ситуации. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Семь жилых домов повреждены в населенном пункте Александровск в Луганской народной республике в результате обстрела украинских силовиков, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Александровск повреждено семь жилых домостроений по улице Луганская", — говорится в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Никита Брыкин