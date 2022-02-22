10:18 22.02.2022 (обновлено: 10:25 22.02.2022)
ОБСЕ подтвердила нарушение ВСУ норм международного гуманитарного права
ОБСЕ подтвердила нарушение международного гуманитарного права украинскими силовиками
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Миссия ОБСЕ подтвердила нарушение норм международного гуманитарного права украинскими силовиками, обстрелявшими жилые дома, сообщила Народная милиция ЛНР.
"Миссия ОБСЕ в своём отчёте от 21.02.2022 г. подтвердила нарушение норм международного гуманитарного права украинскими боевиками и зафиксировала повреждения жилых домов, а также многочисленные повреждения производственного помещения маслоцеха, полученные в результате обстрела н.п. Николаевка из артиллерийских орудий 122 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В Народной милиции также отметили, что украинские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ. "️Так, в районе н.п. Станица Луганская мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции "Буковель-АД" осуществила подавление сигнала канала управления БЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данном районе военной техники", - добавляется в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева