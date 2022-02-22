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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/obse-1774258135.html
ОБСЕ подтвердила нарушение ВСУ норм международного гуманитарного права
ОБСЕ подтвердила нарушение ВСУ норм международного гуманитарного права - РИА Новости, 22.02.2022
ОБСЕ подтвердила нарушение ВСУ норм международного гуманитарного права
Миссия ОБСЕ подтвердила нарушение норм международного гуманитарного права украинскими силовиками, обстрелявшими жилые дома, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:18
2022-02-22T10:25
в мире
ситуация в днр и лнр
обсе
донецкая народная республика
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Миссия ОБСЕ подтвердила нарушение норм международного гуманитарного права украинскими силовиками, обстрелявшими жилые дома, сообщила Народная милиция ЛНР."Миссия ОБСЕ в своём отчёте от 21.02.2022 г. подтвердила нарушение норм международного гуманитарного права украинскими боевиками и зафиксировала повреждения жилых домов, а также многочисленные повреждения производственного помещения маслоцеха, полученные в результате обстрела н.п. Николаевка из артиллерийских орудий 122 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В Народной милиции также отметили, что украинские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ. "️Так, в районе н.п. Станица Луганская мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции "Буковель-АД" осуществила подавление сигнала канала управления БЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данном районе военной техники", - добавляется в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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96
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в мире, ситуация в днр и лнр, обсе, донецкая народная республика
10:18 22.02.2022 (обновлено: 10:25 22.02.2022)
 
ОБСЕ подтвердила нарушение ВСУ норм международного гуманитарного права

ОБСЕ подтвердила нарушение международного гуманитарного права украинскими силовиками

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Представители мониторинговой миссии ОБСЕ у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Миссия ОБСЕ подтвердила нарушение норм международного гуманитарного права украинскими силовиками, обстрелявшими жилые дома, сообщила Народная милиция ЛНР.
"Миссия ОБСЕ в своём отчёте от 21.02.2022 г. подтвердила нарушение норм международного гуманитарного права украинскими боевиками и зафиксировала повреждения жилых домов, а также многочисленные повреждения производственного помещения маслоцеха, полученные в результате обстрела н.п. Николаевка из артиллерийских орудий 122 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В Народной милиции также отметили, что украинские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ. "️Так, в районе н.п. Станица Луганская мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции "Буковель-АД" осуществила подавление сигнала канала управления БЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данном районе военной техники", - добавляется в сообщении.
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
09:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР назвали решение России о признании республики жизненно необходимым
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонецкая Народная Республика
 
 
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