https://ria.ru/20220222/obse-1774219577.html

В ОБСЕ призвали Россию "воздержаться от военного вмешательства" на Украину

В ОБСЕ призвали Россию "воздержаться от военного вмешательства" на Украину - РИА Новости, 22.02.2022

В ОБСЕ призвали Россию "воздержаться от военного вмешательства" на Украину

Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призвал Россию "воздержаться от военного вмешательства" на Украину. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T03:10

2022-02-22T03:10

2022-02-22T04:54

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ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призвал Россию "воздержаться от военного вмешательства" на Украину.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин подписал указы, в которых поручил Вооруженным силам России обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР."Мы призываем Российскую Федерацию воздержаться от любого военного вмешательства для реализации этого неудачного решения и учитывать его долгосрочные последствия для международных отношений", — добавил он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

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