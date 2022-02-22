03:10 22.02.2022 (обновлено: 04:54 22.02.2022)
В ОБСЕ призвали Россию "воздержаться от военного вмешательства" на Украину
Председатель ОБСЕ Рау: России следует воздержаться от военного вмешательства на Украину
Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призвал Россию "воздержаться от военного вмешательства" на Украину.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин подписал указы, в которых поручил Вооруженным силам России обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.
"Что касается решения Президента Путина, мы выражаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины в международно признанных границах", — написал Рау в Twitter.
"Мы призываем Российскую Федерацию воздержаться от любого военного вмешательства для реализации этого неудачного решения и учитывать его долгосрочные последствия для международных отношений", — добавил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Никита Брыкин