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В ОБСЕ призвали Россию "воздержаться от военного вмешательства" на Украину
В ОБСЕ призвали Россию "воздержаться от военного вмешательства" на Украину - РИА Новости, 22.02.2022
В ОБСЕ призвали Россию "воздержаться от военного вмешательства" на Украину
Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призвал Россию "воздержаться от военного вмешательства" на Украину. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T03:10
2022-02-22T04:54
в мире
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир зеленский
россия
збигнев рау
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ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призвал Россию "воздержаться от военного вмешательства" на Украину.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин подписал указы, в которых поручил Вооруженным силам России обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР."Мы призываем Российскую Федерацию воздержаться от любого военного вмешательства для реализации этого неудачного решения и учитывать его долгосрочные последствия для международных отношений", — добавил он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир зеленский, россия, збигнев рау, украина, признание днр и лнр в россии
03:10 22.02.2022 (обновлено: 04:54 22.02.2022)
 
В ОБСЕ призвали Россию "воздержаться от военного вмешательства" на Украину

Председатель ОБСЕ Рау: России следует воздержаться от военного вмешательства на Украину

© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкПредседатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау
Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призвал Россию "воздержаться от военного вмешательства" на Украину.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин подписал указы, в которых поручил Вооруженным силам России обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.
"Что касается решения Президента Путина, мы выражаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины в международно признанных границах", — написал Рау в Twitter.
"Мы призываем Российскую Федерацию воздержаться от любого военного вмешательства для реализации этого неудачного решения и учитывать его долгосрочные последствия для международных отношений", — добавил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
02:13
США заявили, что "ввод" войск России в Донбасс не будет "новым шагом"
Опубликовано: Никита Брыкин
 
В миреДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийРоссияЗбигнев РауУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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