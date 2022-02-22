https://ria.ru/20220222/oborona-1774219053.html

Зеленский заявил о праве Украины на индивидуальную и коллективную оборону

Зеленский заявил о праве Украины на индивидуальную и коллективную оборону - РИА Новости, 22.02.2022

Зеленский заявил о праве Украины на индивидуальную и коллективную оборону

Украина стремится к миру и продолжит дипломатическую работу в этом направлении после решения России о признании республик Донбасса, заявил президент Украины... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T03:05

2022-02-22T03:05

2022-02-22T08:40

в мире

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донбасс

владимир зеленский

признание днр и лнр в россии

россия

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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Украина стремится к миру и продолжит дипломатическую работу в этом направлении после решения России о признании республик Донбасса, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.Он также рассказал о следующих действиях. В частности, Киев направил государствам-членам Совета безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации, инициировал созыв Совета безопасности ООН и проведение специального заседания ОБСЕ.Украинский президент добавил, что Киев якобы привержен дипломатическому урегулированию конфликта."Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся ни на какие провокации. Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны, наши партнеры нас поддерживают. А в соответствии с статьей 51 устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. За нами правда и правду мы никогда не будем скрывать от вас. Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете о всем знать. Сейчас нет никаких причин для хаотичных действий", — заявил Зеленский.Ранее президент России Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании республик.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, украина, донбасс, владимир зеленский, признание днр и лнр в россии, россия