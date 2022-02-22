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В МИД прокомментировали решение о признании независимости ДНР и ЛНР

В МИД прокомментировали решение о признании независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

В МИД прокомментировали решение о признании независимости ДНР и ЛНР

Россия исходит из того, что минские договорённости по урегулированию в Донбассе перестали быть актуальными для властей в Киеве, заявила официальный... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T08:57

2022-02-22T08:57

2022-02-22T09:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия исходит из того, что минские договорённости по урегулированию в Донбассе перестали быть актуальными для властей в Киеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение о признании ДНР и ЛНР."Мы исходим из того, что эти минские договорённости перестали быть актуальными для киевского режима", - сказала Захарова в эфире YouTube канала "Соловьев Live".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в решении России признать независимость ЛНР и ДНР нет эмоций, но страны Запада лишены понимания сути вопроса."Здесь вопросов эмоций нет, когда наша страна семь с лишним лет занимается дипломатическим урегулированием, когда наша страна инициирует все - от самого документа до его модификации уже в 2015 году, до формулы Штайнмайера (по имени президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, формула определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей - ред.), которую, хотя она была формулой Штайнмайера, но Россия стала ее, по большому счёту, проводником", - сказала она."О каких эмоция может идти речь? Здесь вопрос в другом, что это стало ярчайшей демонстрацией того, что те люди, которые каждый день заявляют о приверженности минским договорённостям и урегулированию конфликта (в Донбассе - ред.), лишены какой-либо эмпатии и понимания сути вопроса", - добавила она.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, мария захарова