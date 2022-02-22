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Названа категория россиян, которые могут не бояться COVID-19
Вирусолог назвал категорию людей, невосприимчивых к COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2022
Названа категория россиян, которые могут не бояться COVID-19
Люди с перекрестным иммунитетом могут быть устойчивы к COVID-19. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:39
2022-02-22T13:39
2022-02-22T15:17
распространение коронавируса
общество
петр чумаков
анатолий альштейн
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Люди с перекрестным иммунитетом могут быть устойчивы к COVID-19. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта профессор Петр Чумаков.В свою очередь, вирусолог Анатолий Альштейн допустил существование категории людей, обладающих специфическим иммунитетом."Снижено количество рецепторов. <…> Человек может быть естественно устойчив к вирусу, и требуется большая доза, чтобы он заболел", — отметил специалист.За прошедшие сутки в России выявили 135 172 случая COVID-19. Всего за время пандемии в стране заразились 15 657 928 человек, а выздоровели 12 657 025 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/zhkt-1773289395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, петр чумаков, анатолий альштейн, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:39 22.02.2022 (обновлено: 15:17 22.02.2022)
Вирусолог назвал категорию людей, невосприимчивых к COVID-19
Вирусолог Чумаков: люди с перекрестным иммунитетом могут никогда не заболеть COVID-19