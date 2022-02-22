https://ria.ru/20220222/nevospriimchivye-1774326919.html

Названа категория россиян, которые могут не бояться COVID-19

Вирусолог назвал категорию людей, невосприимчивых к COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2022

Названа категория россиян, которые могут не бояться COVID-19

Люди с перекрестным иммунитетом могут быть устойчивы к COVID-19. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:39

2022-02-22T13:39

2022-02-22T15:17

распространение коронавируса

общество

петр чумаков

анатолий альштейн

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599865153_0:34:3209:1839_1920x0_80_0_0_076ef02e9f9514facb53d49624a3069c.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Люди с перекрестным иммунитетом могут быть устойчивы к COVID-19. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта профессор Петр Чумаков.В свою очередь, вирусолог Анатолий Альштейн допустил существование категории людей, обладающих специфическим иммунитетом."Снижено количество рецепторов. <…> Человек может быть естественно устойчив к вирусу, и требуется большая доза, чтобы он заболел", — отметил специалист.За прошедшие сутки в России выявили 135 172 случая COVID-19. Всего за время пандемии в стране заразились 15 657 928 человек, а выздоровели 12 657 025 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/zhkt-1773289395.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

общество, петр чумаков, анатолий альштейн, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса