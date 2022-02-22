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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Названа категория россиян, которые могут не бояться COVID-19
Вирусолог назвал категорию людей, невосприимчивых к COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2022
Названа категория россиян, которые могут не бояться COVID-19
Люди с перекрестным иммунитетом могут быть устойчивы к COVID-19. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:39
2022-02-22T15:17
распространение коронавируса
общество
петр чумаков
анатолий альштейн
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Люди с перекрестным иммунитетом могут быть устойчивы к COVID-19. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта профессор Петр Чумаков.В свою очередь, вирусолог Анатолий Альштейн допустил существование категории людей, обладающих специфическим иммунитетом."Снижено количество рецепторов. &lt;…&gt; Человек может быть естественно устойчив к вирусу, и требуется большая доза, чтобы он заболел", — отметил специалист.За прошедшие сутки в России выявили 135 172 случая COVID-19. Всего за время пандемии в стране заразились 15 657 928 человек, а выздоровели 12 657 025 человек.
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общество, петр чумаков, анатолий альштейн, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:39 22.02.2022 (обновлено: 15:17 22.02.2022)
 
Вирусолог назвал категорию людей, невосприимчивых к COVID-19

Вирусолог Чумаков: люди с перекрестным иммунитетом могут никогда не заболеть COVID-19

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Люди с перекрестным иммунитетом могут быть устойчивы к COVID-19. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта профессор Петр Чумаков.
"Россияне, не болевшие COVID-19, ранее могли перенести инфекцию, вызванную другим коронавирусом, что дало перекрестный иммунитет, который защищает в текущую пандемию", — пояснил медик.
В свою очередь, вирусолог Анатолий Альштейн допустил существование категории людей, обладающих специфическим иммунитетом.
"Снижено количество рецепторов. <…> Человек может быть естественно устойчив к вирусу, и требуется большая доза, чтобы он заболел", — отметил специалист.
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За прошедшие сутки в России выявили 135 172 случая COVID-19. Всего за время пандемии в стране заразились 15 657 928 человек, а выздоровели 12 657 025 человек.
Опубликовано: Влада Икрамова
 
Распространение коронавирусаОбществоПетр ЧумаковАнатолий АльштейнКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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