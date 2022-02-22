https://ria.ru/20220222/neft-1774226489.html
Цена на нефть Brent превысила 97 долларов за баррель впервые с 2014 года
Цена на нефть Brent превысила 97 долларов за баррель впервые с 2014 года - РИА Новости, 22.02.2022
Цена на нефть Brent превысила 97 долларов за баррель впервые с 2014 года
Цены на нефть впервые с 30 сентября 2014 года преодолели отметку в 97 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T05:06
2022-02-22T05:06
2022-02-22T10:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Цены на нефть впервые с 30 сентября 2014 года преодолели отметку в 97 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.Так, апрельские фьючерсы на марку Brent дорожали до 97,38 доллара, на WTI — до 92,75 доллара. Майские фьючерсы на Brent также росли на 1,25 процента — до 94,15 доллара за баррель.На ситуацию на рынке влияет геополитическая напряженность между Россией и Украиной, особенно с учетом того, что накануне вечером президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета республик Донбасса.Кроме того, повышению цен способствуют и комментарии Saudi Aramco о том, что она видит признаки роста спроса. Аналитики отмечают, что рынок также продолжает следить за переговорами по ядерной сделке между США и Ираном.
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РИА Новости
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экономика, цены на нефть, brent, москва
05:06 22.02.2022 (обновлено: 10:00 22.02.2022)
Цена на нефть Brent превысила 97 долларов за баррель впервые с 2014 года
Цена на нефть Brent превысила 97 долларов за баррель впервые с 30 сентября 2014 года